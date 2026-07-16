Colombia, nominada como “país más deseable del mundo para viajar” por Wanderlust, la revista de turismo más grande de Reino Unido

Colombia es uno de los destinos nominados en la categoría del “País Más Deseable del Mundo” para viajar, según Wanderlust, una revista británica de gran influencia en el sector turístico que realizó un sondeo a través de su sitio web para que viajeros del Reino Unido y de otros países elijan, mediante votación pública, el destino más atractivo para visitar.
Precisamente, Colombia compite en la sección Most Desirable Country Worldwide (País Más Deseable del Mundo) junto con otros como Argentina, Belice, China, Costa Rica, Cuba, Egipto, Nepal, Omán, Filipinas, entre otros.