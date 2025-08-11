Aguaceros en El Bagre, Antioquia, dejaron 15 barrios inundados y casi 3.000 personas damnificadas

Las recientes lluvias tienen al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, bajo el agua. Los desbordamientos de los ríos Nechí y Tigüi ocasionaron que 15 barrios terminaran completamente inundados y, de paso, 2.856 personas terminaran afectadas por estas emergencias.
Así lo confirmó el alcalde de la localidad, Marco Fidel Trespalacios, quien aseguró que estas inundaciones, además, afectaron a cuatro instituciones educativas de la zona, por lo que 3.500 estudiantes se encuentran sin clases por estos días.