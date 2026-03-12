Junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa, pese a imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.
La diligencia se realizó ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, dentro de una indagación que adelanta el ente acusador contra el directivo de la petrolera estatal.
Cabe aclarar que la imputación de cargos es un acto formal de comunicación dentro del proceso penal que vincula oficialmente al investigado a la causa judicial y le informa los hechos investigados y sus posibles consecuencias jurídicas. Sin embargo, este paso no equivale a una condena ni a una decisión de fondo y mantiene intacta la presunción de inocencia que asiste al directivo.
