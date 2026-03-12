Junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa, pese a imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público. La diligencia se realizó ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, dentro de una indagación que adelanta el ente acusador contra el directivo de la petrolera estatal. Cabe aclarar que la imputación de cargos es un acto formal de comunicación dentro del proceso penal que vincula oficialmente al investigado a la causa judicial y le informa los hechos investigados y sus posibles consecuencias jurídicas. Sin embargo, este paso no equivale a una condena ni a una decisión de fondo y mantiene intacta la presunción de inocencia que asiste al directivo. Siga leyendo: Tras declararse inocente, Fiscalía tiene 30 días para acusar a Ricardo Roa por compra irregular de apartamento

Comunciaco de Ecopetrol.

Ecopetrol y su Junta Directiva se pronuncian

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Ecopetrol informó en un counicado que su Junta Directiva respeta la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso del presidente de la compañía. En una sesión universal adelantada el mismo día, el máximo órgano de gobierno corporativo señaló que continuará actuando conforme a su deber fiduciario, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno de la empresa. Según la compañía, la Junta aplicará el protocolo institucional para evaluar este tipo de situaciones, lo que implica una revisión rigurosa, objetiva y documentada del caso. El órgano directivo también indicó que ha recibido información completa y oportuna por parte de la administración y que el proceso está acompañado por firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional.

Evaluación del impacto en la empresa y los inversionistas

La Junta Directiva anunció que “continuará realizando un seguimiento detallado de la información financiera y del impacto potencial del caso sobre la compañía”. El objetivo es evaluar si la situación judicial del presidente puede afectar el valor de las acciones de Ecopetrol, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa. En ese proceso, la Junta deliberará para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Roa en el cargo con las obligaciones regulatorias de la empresa. Según el comunicado, el compromiso del órgano directivo es “garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés”, así como asegurar la sostenibilidad financiera y los estándares de gobernanza de la petrolera. Entérese: Ricardo Roa se declaró inocente tras imputación por compra irregular de lujoso apartamento

El caso judicial detrás de la imputación

La imputación contra Roa está relacionada con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético. Según la Fiscalía, el presidente de Ecopetrol habría presionado a Luis Enrique Rojas, quien en ese momento dirigía Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG fuera asignado a una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera. El proyecto energético buscaba desarrollar infraestructura relacionada con el suministro de gas natural y regasificación en el país. De acuerdo con la investigación, Mancera tendría cercanía con Roa, lo que generó sospechas sobre un posible conflicto de intereses en la asignación del contrato.

Ricardo Roa y Juan Guillermo Mancera.

El negocio del apartamento que originó la investigación