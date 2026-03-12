Todos los caminos llevan a Oviedo: las señales sobre la posible unión de Paloma con el exdirector del Dane

A pocas horas de que se cumpla el plazo para inscribir las candidaturas para la presidencia, la expectativa del país se centra en Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta, y en quien elija como su fórmula vicepresidencial. Desde el cierre de la jornada electoral del 8 de marzo, uno de los posibles indicios sobre esa fórmula de la senadora ha girado alrededor del segundo resultado de la consulta interpartidista, Juan Daniel Oviedo, quien fue la sorpresa del domingo obteniendo 1.255.510 votos. Lea también: Paloma Valencia todavía no llega a acuerdo con Oviedo y evalúa cinco nombres para la Vicepresidencia En la semana, tanto el exdirector del Dane como la congresista han manifestado haber tenido conversaciones sobre el tema, e incluso confirmaron que sobre la mesa ya hay un ofrecimiento formal de parte de la candidata del Centro Democrático; sin embargo, ninguno de los dos ha oficializado si efectivamente serán fórmula para buscar la llegada a la Casa de Nariño. Pese a que Paloma Valencia aclaró que este jueves anunciaría su fórmula vicepresidencial y que el viernes inscribiría su candidatura, ya habría algunas señales que darían a entender que efectivamente sería Oviedo la fórmula elegida por la congresista caucana. Uno de los primeros indicios sería el “guiño” que tendría Paloma por parte de Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, para incorporar “lo nuevo”.

“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho lo multiplica, lo nuevo sabe incorporarlo”, fue lo que manifestó el expresidente en un video divulgado a través de X.

Ese mensaje se ha dado en medio de los encuentros que han tenido Valencia y Oviedo, pues se confirmó que la candidata y el exaspirante a la Alcaldía de Bogotá sostuvieron un encuentro privado de más de una hora en un hotel de Bogotá, sin asesores, donde la candidata le propuso formalmente unirse a su campaña como vicepresidente. En contexto: Paloma le ofreció a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial, pero decisión se tomará este jueves Esas reuniones han terminado con un cambio de discurso del exdirector del Dane, quien al inicio de la semana habló de condiciones que parecían inamovibles como el respeto integral al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de una reunión en Bogotá, Juan Daniel mencionó que ya no existen “líneas rojas”, sino “preguntas que se resolvieron adecuadamente”, y que Paloma es quien tiene la última palabra ya que la coalición debe ser el producto de “sumar entre distintos”. Por otro lado, Paloma ha detallado en entrevistas con medios nacionales como Caracol Radio sobre el perfil de su vicepresidente: debe ser alguien ejecutivo, capaz de liderar un sector específico y que garantice estabilidad durante todo el mandato.

Oviedo, quien en el gobierno de Iván Duque fue reconocido por su gestión técnica en el Dane, podría encajar en ese perfil de liderazgo y protagonismo que la candidata desea para su gobierno. Por último, la señal más importante sería el termómetro ciudadano, algo comprobado en la noche del miércoles, 11 de marzo, cuando luego de finalizar el concierto de Miguel Bosé en el Movistar Arena, en Bogotá, una multitud reconoció a Oviedo y comenzó a corear espontáneamente “¡Vice, vice!”. Lejos de mostrarse distante, los testigos y videos en redes sociales captaron al político “brincando de alegría”, saludando con entusiasmo y respondiendo con gestos de agradecimiento a la ovación.