Todos los caminos llevan a Oviedo: las señales sobre la posible unión de Paloma con el exdirector del Dane

A pocas horas de que se cumpla el plazo para inscribir las candidaturas para la presidencia, la expectativa del país se centra en Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta, y en quien elija como su fórmula vicepresidencial.
Desde el cierre de la jornada electoral del 8 de marzo, uno de los posibles indicios sobre esa fórmula de la senadora ha girado alrededor del segundo resultado de la consulta interpartidista, Juan Daniel Oviedo, quien fue la sorpresa del domingo obteniendo 1.255.510 votos.
En la semana, tanto el exdirector del Dane como la congresista han manifestado haber tenido conversaciones sobre el tema, e incluso confirmaron que sobre la mesa ya hay un ofrecimiento formal de parte de la candidata del Centro Democrático; sin embargo, ninguno de los dos ha oficializado si efectivamente serán fórmula para buscar la llegada a la Casa de Nariño.
Pese a que Paloma Valencia aclaró que este jueves anunciaría su fórmula vicepresidencial y que el viernes inscribiría su candidatura, ya habría algunas señales que darían a entender que efectivamente sería Oviedo la fórmula elegida por la congresista caucana.
Uno de los primeros indicios sería el “guiño” que tendría Paloma por parte de Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, para incorporar “lo nuevo”.