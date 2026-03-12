Próximo presidente de Colombia heredará déficit histórico comparable con los años 90 y la pandemia

El próximo presidente que llegue a la Casa de Nariño recibirá una de las situaciones fiscales más complejas de las últimas décadas.
Un análisis de Corficolombiana advierte que el país enfrenta un deterioro de las finanzas públicas comparable únicamente con los episodios más críticos de la historia reciente: la crisis económica de los años 90 y el choque extraordinario de la pandemia.
En 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó 6,4% del PIB, mientras que el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, llegó a 3,5% del PIB, el nivel más alto en dos décadas si se deja por fuera el impacto excepcional del covid-19.
Puede leer más: Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo
Para los analistas, la gravedad del momento radica en un factor particular: el deterioro fiscal se presenta sin un choque macroeconómico externo que lo justifique.
“La diferencia es que hoy el país no enfrenta un choque macroeconómico que genere la crisis”, señala el análisis de Corficolombiana.
“El deterioro fiscal ocurre en un contexto de crecimiento moderado y refleja, en gran medida, una expansión del gasto público que ha superado la capacidad de generación de ingresos de la economía”.