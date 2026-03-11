¿Por qué Ricardo Roa no renuncia como gerente de Ecopetrol si fue imputado por tráfico de influencias?

El presidente de Ecopetrol es investigado por presuntamente favorecer con un contrato a un empresario que le ayudó como intermediario para adquirir un lujoso apartamento en Bogotá a bajo precio.
Ricardo Roa se sumó ayer al cada vez más largo listado de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que enfrentan procesos judiciales. A diferencia de otros petristas que han sido citados por la justicia, el presidente de Ecopetrol sí acudió a la diligencia. La Fiscalía no tardó ni una hora en leer la imputación en su contra por el delito de tráfico de influencias y, con la misma brevedad, Roa se declaró inocente. Sin embargo, el caso detrás de esa corta audiencia es mucho más extenso.
La imputación está relacionada con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético. Según la Fiscalía, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, cercano al directivo de Ecopetrol.