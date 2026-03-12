Maurice Armitage declina su aspiración presidencial: “creo que se necesita depurar el número de candidatos”

A días de terminar el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales, ya se presentó la primera baja de quienes habían anunciado que competirían en primera vuelta: el empresario Maurice Armitage se bajó de la contienda electoral.

A través de una carta, el exalcalde de Cali anunció las razones por las cuales renuncia a su aspiración presidencial. “Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación”, especificó en una carta compartida en sus redes sociales.

“Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo fuerza política detrás”, agregó.