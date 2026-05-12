Editorial | El gran desafío de Colombia: ser Global

Hay una cifra elocuente: 411. Ese es el número de empresas que concentra el 91% de las exportaciones colombianas. Nuestro país, con casi 52 millones de habitantes, con cerca de dos millones de empresas formales, solo 9.000 logran vender algo al exterior, y de ese grupo menos de medio millar sostiene el grueso de las ventas de Colombia al mundo. Si vemos el vaso medio vacío hay que decir que el país debería estar mejor en ese rubro: una economía que exporta US$951 per cápita frente a los US$4.823 de Chile o los US$17.909 del promedio OCDE no tiene un problema de coyuntura. Tiene un problema de proyecto nacional.

Pero si vemos el vaso medio lleno, Colombia está precisamente ante el desafío de dar un salto estratégico en esa materia. Y por ello, esta edición de Visión Estratégica quiere presentar dónde están los retos y asimismo algunos ejemplos de exportadores exitosos. En 2025, las exportaciones totales superaron los US$50.000 millones, con las ventas no tradicionales representando ya el 53% de la canasta. Renault-Sofasa exportará este año más de 28.000 vehículos desde su planta de Envigado —el 64% de su producción— demostrando que Colombia puede ser un eje de manufactura regional competitivo. Nutresa llega a más de 80 países con el 40% de sus ventas ya en mercados internacionales. Puerto Antioquia, inaugurado en febrero, revisa cargas en cinco minutos y proyecta ahorros logísticos del 30%. Estos no son casos aislados: son pruebas de concepto que el país puede escalar. La pregunta relevante no es por qué Colombia exporta poco, sino cómo replicar lo que ya funciona. La respuesta pasa por tres palancas concretas.

La primera es institucional: Colombia necesita una diplomacia comercial técnica y sostenida que defienda y amplíe sus mercados naturales —Estados Unidos, Venezuela, Ecuador— donde las empresas colombianas ya venden productos con mayor valor agregado que en Asia o Europa. No se trata de reinventar la rueda, sino de proteger y profundizar lo que existe. La segunda palanca es logística: la entrada en operación de Puerto Antioquia es exactamente el tipo de infraestructura que convierte la geografía en ventaja. Un país con dos océanos, frontera con cinco naciones y acceso directo a los mercados más dinámicos del hemisferio tiene activos que muchos competidores envidiarían. Aprovecharlos requiere inversión sostenida y modernización aduanera real. La tercera es talento: EAFIT gradúa entre 160 y 170 negociadores internacionales cada año y ha acompañado a cerca de 400 empresas en procesos de internacionalización. Ese modelo —universidad conectada directamente con la agenda exportadora del país— merece replicarse y financiarse como política de Estado.