Entrevista con Juan Carlos Ramírez: “Con el nuevo formato, Colombia tiene el deber de pasar la primera ronda del Mundial”

El exvolante de la Selección Colombia, Juan Carlos Ramírez, analiza el presente del equipo nacional de cara a la cita mundialista. Habla del momento de James y Luis Díaz, y defiende la convocatoria de Durán y Asprilla.