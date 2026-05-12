Empresa paisa Action Black invertirá US$20 millones para conquistar Londres y el Caribe

La industria del bienestar no detiene su marcha y, en este sector, Action Black, la compañía de gimnasios boutique nacida en Medellín, anunció un agresivo plan de expansión que contempla una inversión de US$20 millones para fortalecer su presencia internacional y debutar en mercados de alta exigencia como el británico y el caribeño.
Este movimiento responde a un momento de auge para el sector, según el Informe Global de HFA 2025, al revelar que las afiliaciones a centros de entrenamiento crecieron un 6% interanual, alcanzando máximos históricos.
En este escenario, la firma liderada por el antioqueño Wilder Zapata proyecta abrir más de 38 nuevas sedes en 2026, consolidando un total de 109 centros entre los que ya operan y los que están en fase de preventa o construcción.
Conozca: Colombianos pisan fuerte en mercado inmobiliario de EE. UU.: ya están en top-10 de compradores extranjeros