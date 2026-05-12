El duro golpe que reciben los empresarios colombianos por el fin de las “golden visa” en España y Portugal

La seguridad jurídica de los inversores extranjeros en la península ibérica atraviesa su momento más delicado. En Portugal, un grupo de más de 500 titulares de la denominada “golden visa” está organizando una demanda colectiva contra el Estado luso como respuesta a la reciente modificación de la Ley de Nacionalidad, promulgada el pasado 3 de mayo.
Según afirma el medio portugués Expresso, el grupo, compuesto mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses, pero con representación de múltiples nacionalidades, se ha organizado a través de canales de mensajería para registrarse como asociación formal.