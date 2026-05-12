Juan Gonzalo Castaño, autor de informe contra el fracking, renunció a la junta directiva de Ecopetrol

Tras tres meses en el cargo, Juan Gonzalo Castaño Valderrama presentó este martes 12 de mayo su renuncia como miembro no independiente de la junta directiva de Ecopetrol. Según el comunicado de la compañía, divulgado a través de la Superintendencia Financiera, Castaño Valderrama presentó su renuncia argumentando “motivos personales y profesionales”. Puede leer: ¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa La empresa precisó además que la junta directiva continuará conformada por el resto de sus integrantes, manteniendo el quórum requerido para deliberar y las mayorías necesarias para tomar decisiones, conforme a la normativa vigente. Ecopetrol agradeció a Castaño “por su gestión, así como por su disposición, compromiso y el conocimiento aportado durante el ejercicio de sus funciones en el órgano directivo”. Cabe recordar que Castaño llegó a la junta directiva de Ecopetrol en febrero de 2026, cuando su designación fue oficializada durante una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se aprobaron cambios en el órgano directivo. En contexto: Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García

¿Intromisión del Gobierno?

Aunque Ecopetrol atribuyó la renuncia de Castaño a motivos personales y profesionales, fuentes citadas por La República y Blu Radio señalan que su salida estaría relacionada con su posición frente a la situación del presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Según dichas versiones, la salida de Castaño estaría relacionada con una postura de carácter “revanchista” por parte del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con esa versión, el ingeniero habría sido el miembro de la junta que consideró y planteó como conveniente la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol, en lugar de la licencia de vacaciones que finalmente se acordó. Entérese: Moody’s baja calificación de Ecopetrol a Ba2 por “un mayor riesgo de interferencia gubernamental”

El informe del Permian en el centro de la controversia