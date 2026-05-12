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Juan Gonzalo Castaño, autor de informe contra el fracking, renunció a la junta directiva de Ecopetrol

Castaño es el autor del informe técnico que el presidente Gustavo Petro usó para oponerse al fracking. Versiones señalan que habría sido el miembro de la junta que planteó la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, lo que habría generado presión desde el Gobierno para su salida.

  • Juan Gonzalo Castaño llegó a la junta de la petrolera en febrero de este año. Foto: Cortesía
    Juan Gonzalo Castaño llegó a la junta de la petrolera en febrero de este año. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tras tres meses en el cargo, Juan Gonzalo Castaño Valderrama presentó este martes 12 de mayo su renuncia como miembro no independiente de la junta directiva de Ecopetrol.

Según el comunicado de la compañía, divulgado a través de la Superintendencia Financiera, Castaño Valderrama presentó su renuncia argumentando “motivos personales y profesionales”.

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La empresa precisó además que la junta directiva continuará conformada por el resto de sus integrantes, manteniendo el quórum requerido para deliberar y las mayorías necesarias para tomar decisiones, conforme a la normativa vigente.

Ecopetrol agradeció a Castaño “por su gestión, así como por su disposición, compromiso y el conocimiento aportado durante el ejercicio de sus funciones en el órgano directivo”.

Cabe recordar que Castaño llegó a la junta directiva de Ecopetrol en febrero de 2026, cuando su designación fue oficializada durante una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se aprobaron cambios en el órgano directivo.

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¿Intromisión del Gobierno?

Aunque Ecopetrol atribuyó la renuncia de Castaño a motivos personales y profesionales, fuentes citadas por La República y Blu Radio señalan que su salida estaría relacionada con su posición frente a la situación del presidente de la petrolera, Ricardo Roa.

Según dichas versiones, la salida de Castaño estaría relacionada con una postura de carácter “revanchista” por parte del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con esa versión, el ingeniero habría sido el miembro de la junta que consideró y planteó como conveniente la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol, en lugar de la licencia de vacaciones que finalmente se acordó.

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El informe del Permian en el centro de la controversia

Castaño es ingeniero de petróleos y ha sido una figura relevante en el debate energético por ser el autor de un informe citado por el presidente Gustavo Petro para sustentar la propuesta de vender el negocio de Ecopetrol en el Permian, en Estados Unidos.

El documento, publicado en octubre de 2025 y respaldado por organizaciones contrarias al fracking, propone la prohibición de los yacimientos no convencionales y cuestiona la rentabilidad del activo del Permian para la compañía.

Este informe se convirtió en uno de los principales soportes técnicos y políticos utilizados por el mandatario para insistir en la eventual venta de ese activo estratégico.

Sin embargo, la propuesta de salida del Permian ha generado una fuerte oposición. En contra se han manifestado la Unión Sindical Obrera (USO), buena parte de los expertos del sector de hidrocarburos y el propio Ricardo Roa, quienes consideran que el activo sigue siendo fundamental para la producción, las reservas y la estabilidad financiera de la compañía.

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El debate no es menor, pues el Permian es uno de los proyectos internacionales más relevantes de Ecopetrol y una eventual venta implicaría un cambio profundo en la estrategia petrolera del país.

Así, la renuncia de Castaño Valderrama se produce en un momento en el que Ecopetrol enfrenta tensiones sobre su gobernanza y la relación entre su junta directiva y el Gobierno Nacional, su principal accionista.

Por ahora, la compañía mantiene la estabilidad de su junta directiva y no ha anunciado modificaciones adicionales en su estructura tras la salida del ingeniero.

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