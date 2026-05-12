Comfama busca articular educación, empresa y movilidad social

En un mundo donde las fronteras se diluyen y el talento compite a escala global, la formación técnica y el bilingüismo son claves para conectar a Antioquia con el mundo. No solo responden a las demandas de sectores como tecnología, turismo e industrias creativas, sino que también abren la puerta a empleos de mayor calidad, mejor remunerados y vinculados a mercados internacionales. En este contexto, las competencias pertinentes y el inglés resultan esenciales para la competitividad y la movilidad social de la región.
Uno de los enfoques más importantes para la caja es la formación técnica conectada con el sector productivo. Por eso, tras identificar un vacío en educación pertinente, Comfama fortaleció el Cesde y pasó de 10.000 a 120.000 estudiantes en el último año. Programas de año y medio, metodologías basadas en retos empresariales y un diálogo constante con las empresas permiten acortar la distancia entre el estudio y el empleo.
En el caso del bilingüismo, la discusión suele quedarse en metodologías, niveles y certificaciones. Sin embargo, para Comfama, más que la gramática, la pronunciación o la adquisición de nuevas habilidades, el verdadero desafío es vencer el miedo a equivocarse, romper el sesgo de que hablar inglés es para otros y asumir que el error es parte del aprendizaje.