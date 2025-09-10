Tratamiento Ponseti: la técnica que corrige el pie equinovaro en recién nacidos en Colombia

Cada día, tres bebés en Colombia nacen con una condición que, sin atención temprana, deja huellas de por vida: el pie equinovaro congénito. Se trata de una malformación en la que el pie apunta hacia abajo y hacia adentro debido al acortamiento de los tendones, lo que dificulta que los niños puedan caminar de manera normal. Aunque puede detectarse durante el embarazo, en ecografías realizadas entre las semanas 18 y 24 de gestación, la realidad muestra que muchas familias llegan tarde a la consulta.
Ahora bien, el pie equinovaro no es una condición rara. Según la Mayo Clinic, afecta a 1 de cada 1.000 recién nacidos vivos en el mundo, y la mitad de los casos compromete ambos pies. Si no se trata, los niños terminan caminando sobre el costado o incluso sobre la parte superior del pie, con dolor, callosidades, dificultades para calzarse y limitaciones para correr o realizar actividades físicas. Más allá del impacto funcional, esta afección también repercute en la autoestima durante la adolescencia y en la calidad de vida a lo largo de la adultez.
La buena noticia es que existe un tratamiento efectivo, no invasivo y avalado a nivel internacional: el método Ponseti. Desarrollado a mediados del siglo XX por el ortopedista español Ignacio Ponseti en la Universidad de Iowa, este procedimiento revolucionó la ortopedia pediátrica al demostrar que era posible corregir la deformidad sin recurrir a cirugías extensas. El proceso combina manipulaciones semanales suaves del pie con yesos progresivos, una pequeña intervención ambulatoria en el tendón de Aquiles y el uso de férulas nocturnas hasta los cinco años de edad. Con una tasa de éxito superior al 95 %, el procedimiento se ha consolidado como el estándar mundial en el tratamiento del pie equinovaro.