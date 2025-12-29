x

Tigrillo que creció en cautiverio volvió a su hábitat natural: fue liberado en el Suroeste antioqueño

El ejemplar de la especie marguay (Leopardus wiedii) había sido rescatado a principios de 2024 y fue necesario un arduo proceso de readaptación, alejado de los humanos.

  • El largo proceso de readaptación buscaba despertarle sus instintos naturales orientados al acecho y la caza. FOTO: Cortesía Corantioquia
    El largo proceso de readaptación buscaba despertarle sus instintos naturales orientados al acecho y la caza. FOTO: Cortesía Corantioquia
  • El margay presentaba un comportamiento similar al de una mascota y estaba mal alimentado. FOTO: Cortesía Cortantioquia
    El margay presentaba un comportamiento similar al de una mascota y estaba mal alimentado. FOTO: Cortesía Cortantioquia
Redacción El Colombiano
hace 11 horas
Luego de un proceso arduo de readaptación, fue devuelto a un hábitat natural un pequeño tigrillo arborícola (también conocido como margay) que había permanecido en una casa en el norte del área metropolitana hasta ser domesticado.

Le recomendamos leer: Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado

La historia es larga y está llena de esfuerzos para restablecer el equilibrio que dañaron quienes tenían en cautiverio a este animal de la especie marguay (Leopardus wiedii), cuya naturaleza para nada es la de una mascota domesticada.

Resulta que en febrero de 2024 ocurrió un incidente en el que el felino cayó de un tercer piso al nivel inferior y fue a dar al patio de un vecino en un edificio en Bello, lo cual alertó a los habitantes del sector que dieron aviso a la Policía, entidad que activó la ruta de atención con el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

En la valoración que hicieron los profesionales detectaron que se trataba de un individuo joven con un comportamiento inusual para su especie, evidenciado en su excesiva cercanía a los humanos, una de las consecuencias más frecuentes del tráfico ilegal.

Ahí, los especialistas identificaron una posible enfermedad metabólica ósea, asociada a la alimentación inadecuada y a la ausencia de condiciones ambientales propias de la vida silvestre.

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar la especie. Esta hembra recibió un proceso integral por parte del equipo interdisciplinario, enfocado en enseñarle nuevamente a cazar, buscar alimento y defenderse. Después de un año y medio, logramos cerrar con éxito su proceso de rehabilitación”, explicó Andrés Gómez Higuita, supervisor del CAVR de fauna silvestre del AMVA.

El margay presentaba un comportamiento similar al de una mascota y estaba mal alimentado. FOTO: Cortesía Cortantioquia
El margay presentaba un comportamiento similar al de una mascota y estaba mal alimentado. FOTO: Cortesía Cortantioquia

Estos antecedentes llevaron a pensar incluso que el margay no iba a lograr desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad, y ello derivaba en que permaneciera en una colección viva, al estilo del Parque de la Conservación (antiguo Zoológico Santa Fe). No obstante, a finales de 2024, el felino comenzó a mostrar una mejora progresiva y sostenida que permitió reorientar su proceso con fines de liberación.

También le sugerimos ver: Se dispara rescate de animales silvestres en el Valle de Aburrá: van 17.000 desde 2024

Lo que siguió a partir de ahí fue un riguroso plan de rehabilitación enfocado en la recuperación de comportamientos naturales. Los expertos del CAVR diseñaron una dieta especializada basada en presas enteras, ajustando cantidades y frecuencia según la condición corporal del animal, y establecieron días de ayuno controlado, una estrategia clave para estimular conductas de caza y forrajeo propias de la especie.

De manera complementaria, el felino fue sometido a un manejo estricto de pérdida de contacto con los humanos. Así, con el paso de los meses, comenzó a evidenciar conductas clave como la búsqueda, el acecho y la caza efectiva de las presas suministradas, indicadores determinantes de que su amansamiento estaba disminuyendo y su instinto silvestre permanecía intacto.

Y llegó el momento, tras el seguimiento continuo, en que el equipo interdisciplinario determinó que el margay era ya apto para su liberación, cerrando con éxito su proceso de rehabilitación.

La liberación se hizo en articulación con Corantioquia y la Reserva Natural El Globo, garantizando las condiciones necesarias para su adaptación y supervivencia en vida silvestre.

“Estamos en el Suroeste antioqueño, jurisdicción de Corantioquia. Este es un bosque de niebla, un ecosistema de alta complejidad, que cuenta con todas las características necesarias para que el individuo pueda desarrollar sus habilidades en libertad”, detalló Luis Guillermo Sierra, biólogo del equipo de fauna de Corantioquia.

Igualmente, le puede interesar: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

En el Banco de Hábitat Bosque de Niebla El Globo el margay cuenta con todas las condiciones ideales para su vida silvestre, según certificó Francisco Bayer, quien se desempeña allí como guardabosques.

Los margay son una de las tres especies de tigrillo que tiene distribución natural en Colombia, junto con los tigrillos lanudos y los ocelotes. Hacen parte de una imponente pero vulnerable familia de felinos que custodia los bosques del país, y que incluye al jaguar, el puma y el misterioso yaguarundí.

Utilidad para la vida