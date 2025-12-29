Ejército destruyó un semillero de coca con 25.000 plantas a disidencias que tienen asignadas Zonas de Ubicación Temporal

La estructura de las disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), sufrió un duro golpe a su economía, pues el Ejército destruyó un semillero de cultivos ilícitos perteneciente a este grupo armado ilegal. Así lo informó la Tercera División del Ejército Nacional, quien confirmó que en la vereda La María, en el municipio de Tumaco, Nariño, se destruyeron aproximadamente 25.000 plántulas de hoja de coca, la cual sería utilizada para la creación de sustancias ilícitas. Lea también: Acore se retiró de la mesa de negociación entre el Gobierno Petro y la disidencia CNEB Según las Fuerzas Militares, este semillero de coca pertenece al frente Oliver Sinisterra de la CNEB y representa un golpe económico alrededor de 12.500.000 pesos.

Aunque esta zona del país ha estado marcada por el flagelo de los cultivos ilícitos y la presencia de grupos ilegales, algo llamativo de este hallazgo es que justamente en este departamento es donde esta estructura de las disidencias tiene asignada una de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Amplíe la noticia: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total” Estas zonas que por el momento existen en el papel es una estrategia del Gobierno de Gustavo Petro en donde se propone la creación de zonas de ubicación temporales para reubicar a miembros de un grupo armado ilegal que deberán cumplir ciertas condiciones. De acuerdo con la Ley 2272 de Paz Total, estos son territorios para “facilitar el tránsito a la vida civil” por lo que una de las condiciones es que quienes allí sean ubicados deben estar sin uniforme y desarmados.

Sobre estas zonas, ya hay siete que el Gobierno ha acordado con diferentes estructuras al margen de la ley como lo son el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Dentro de las disidencias, quienes ya tienen en el papel asignadas una ZUT son el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) cuyo territorio sería en Tibú, Norte de Santander, en plena región del Catatumbo, y la CNEB, quien tiene sus ZUT en los municipios Roberto Payán en Nariño y el Valle del Guamuez en Putumayo.

Este es el mapa de las 7 ZUT que hasta el momento han sido asignadas por el Gobierno Nacional. Foto: EL COLOMBIANO

El Gobierno Nacional ya había logrado asignar las ZUT a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano el pasado 6 de diciembre, sin embargo, esto ha recibido críticas de autoridades antinarcóticos ya que justamente los municipios asignados son claves para el transporte de armas, drogas y tropas desde el Pacífico colombiano a Ecuador.

Bloque de preguntas y respuestas