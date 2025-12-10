x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estudio revela cuáles son las especies más fieles a sus parejas, ¿en qué puesto quedamos los humanos?

Una investigación de Cambridge mide la exclusividad reproductiva analizando la proporción de hermanos completos frente a medios hermanos.

  • El matrimonio es la institución que algunas culturas crearon para validar la monogamia humana. Foto: EL COLOMBIANO
    El matrimonio es la institución que algunas culturas crearon para validar la monogamia humana. Foto: EL COLOMBIANO
10 de diciembre de 2025
bookmark

Los humanos están mucho más cerca de las suricatas y los castores en sus niveles de apareamiento exclusivo que de la mayoría de nuestros primos primates, según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge que sitúa a nuestra especie en la mitad alta de una ‘tabla clasificatoria’ de monogamia en mamíferos. La investigación confirma que la monogamia es el patrón reproductivo dominante para los humanos.

Siga leyendo: Qué hay dentro de la Luna: confirman un núcleo sólido que cambia la historia del sistema solar

Mark Dyble, del Departamento de Arqueología de Cambridge, ha ideado un nuevo enfoque computacional para medir la monogamia: analiza las proporciones de hermanos completos (que comparten ambos padres) frente a medios hermanos (que solo comparten uno) en una serie de especies y poblaciones humanas a lo largo de la historia.

Según Dyble, las especies y sociedades con mayores niveles de monogamia tienden a producir más hermanos completos. El modelo utilizó datos genéticos de estudios recientes de diversas especies y datos etnográficos de 94 sociedades humanas (desde cazadores-recolectores hasta agricultores) para calcular una calificación de monogamia estimada.

El estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, sitúa a los humanos con una tasa global del 66 % de hermanos completos, lo que nos coloca en el séptimo lugar de once especies consideradas socialmente monógamas y que prefieren vínculos de pareja a largo plazo.

Los castores superan a los humanos con una tasa de hermanos completos del 73 %, mientras que las suricatas se quedan ligeramente por detrás con un 60 %. El mono tití bigotudo (78 %) y el gibón de manos blancas (63,5 %) son los primates no humanos más cercanos a nuestra especie en esta clasificación.

Lea aquí: Música hecha por hongos y plantas: así funciona el proyecto Bionic and the Wires

Por el contrario, otros primates se encuentran en la parte inferior de la tabla. Los chimpancés y los delfines registran solo un 4 % de hermanos completos, y los gorilas de montaña un 6 %. En el extremo opuesto, la especie más monógama es el ratón ciervo de California, que permanece emparejado de por vida, alcanzando un 100 %.

Temas recomendados

Diversidad sexual
Tendencias
Estilos de vida
Matrimonio
Parejas
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida