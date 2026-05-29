“¿Dinero o Dios?”: J Balvin respondió sin pensarlo y desató una ola de reacciones

El cantante José Álvaro Osorio Balvín, conocido como J Balvin, ha generado una ola de reacciones en redes sociales luego de responder una sencilla pregunta del empresario estadounidense Gabe Einhorn, quien se acercó al reguetonero paisa en medio de una dinámica que suele realizar con grandes figuras de la música, el deporte, la tecnología e incluso la actuación.

El influencer se encontró con J Balvin mientras caminaba por la calle e inicialmente le preguntó sobre su vida y a qué se dedicaba, ya que desconocía su origen y el tipo de música que interpretaba desde Colombia. “José, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?”, fue el inicio de la conversación.

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Fue en ese momento cuando Gabe Einhorn le lanzó la pregunta: “¿Preferirías mil millones de dólares o cenar con Dios?”. El reguetonero respondió sin pensarlo: “Estoy bendecido porque Dios me dio todas las bendiciones, así que sigo hablando con Dios”.

Gabe - “¿Qué le dirías a Dios ahora mismo, si pudieras decirle una cosa a Dios?”.

J Balvin - “Estoy agradecido por mi familia”.