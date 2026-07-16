A voto limpio: Abelardo no cederá ante el Centro Democrático y se la juega por Deluque en Senado

Una fila de camionetas blindadas parqueadas a los alrededores del hotel Grand Hyatt en Bogotá hicieron el “camino” por el que desfilaron representantes a la Cámara, senadores, y los compromisarios de los partidos y ministros. Todo tipo de operadores políticos han estado hablando esta semana, horas antes de que se instale el Congreso, para que el 20 de julio los partidos no lleguen a definir “a voto limpio” quiénes se quedarán con la presidencia de Senado y Cámara. Pero es probable que suceda, según el panorama actual.
Los acuerdos no escritos señalan que la presidencia del Senado el primer año de gobierno, que es la “luna de miel” con el Legislativo, debe ser ocupada por un miembro de la bancada más numerosa que acompaña al gobierno que se va a posesionar. En este caso, el Centro Democrático con Honorio Henríquez, pero parece que no será así porque la ficha de Abelardo de la Espriella es un amigo personal, Alfredo Deluque, de La U (ver nota inferior).