Dani Alves reaparece en su faceta de predicador y asegura que fue “más feliz” en prisión que jugando fútbol

Dani Alves volvió a ocupar la atención pública tras unas declaraciones realizadas durante una conferencia cristiana en Europa, en las que reflexionó sobre el tiempo que pasó en prisión y el cambio que asegura haber experimentado a partir de esa etapa. El exjugador brasileño, quien enfrentó un proceso judicial en España por un caso de agresión sexual relacionado con hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, reapareció ahora como predicador evangélico, una actividad a la que se ha dedicado desde que recuperó su libertad.

El exfutbolista, que durante su carrera fue uno de los jugadores con más títulos en el fútbol profesional, ha dejado de lado su actividad deportiva para participar en encuentros religiosos y compartir mensajes de fe. Entre esos eventos figura The Change Madrid, donde ha intervenido como orador.

Las declaraciones que se hicieron virales

Un fragmento de una de sus conferencias comenzó a circular ampliamente en redes sociales después de que Alves comparara su etapa como futbolista con los 14 meses que permaneció en el centro penitenciario Brians 2. Durante su intervención afirmó: “Yo ganaba millones de euros gracias a Dios y al fútbol, pero en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes jugaba fútbol y luego estaba en la prisión limpiando la casa. Pero tenía a mi Padre (Dios) conmigo. Entonces yo decía: ¿Qué valen millones de euros sin el Padre?” Las declaraciones generaron numerosas reacciones en plataformas digitales. Mientras algunas personas interpretaron sus palabras como una muestra de la transformación personal que atribuye a su experiencia religiosa, otras cuestionaron la forma en que se refirió a su paso por prisión, teniendo en cuenta el proceso judicial que enfrentó.

El proceso judicial y su situación

Alves fue acusado de agresión sexual por un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. En 2023 fue detenido cuando aún pertenecía al club Pumas de México y permaneció en prisión provisional durante 14 meses en el centro penitenciario Brians 2. Inicialmente, el exfutbolista fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia. Tras el pago de una fianza de un millón de euros, recuperó la libertad. Desde entonces, Alves ha orientado sus apariciones públicas hacia actividades religiosas y ha utilizado sus redes sociales y conferencias para compartir mensajes relacionados con la fe y las enseñanzas que, según ha manifestado, obtuvo durante ese periodo de su vida. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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