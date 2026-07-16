Dani Alves reaparece en su faceta de predicador y asegura que fue “más feliz” en prisión que jugando fútbol

Dani Alves volvió a ocupar la atención pública tras unas declaraciones realizadas durante una conferencia cristiana en Europa, en las que reflexionó sobre el tiempo que pasó en prisión y el cambio que asegura haber experimentado a partir de esa etapa.
El exjugador brasileño, quien enfrentó un proceso judicial en España por un caso de agresión sexual relacionado con hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, reapareció ahora como predicador evangélico, una actividad a la que se ha dedicado desde que recuperó su libertad.