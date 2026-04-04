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¿Por qué la foto de la Tierra tomada por Artemis II se ve más “opaca” que la del Apolo 17 en 1972?

El equipo de cuatro expertos que integra la misión continúan enviando imágenes de la Tierra vista desde el espacio y también de su día a día en la cabina. En redes sociales, los usuarios se preguntan por las cámaras que están utilizando y por las diferencias entre las nuevas fotos y las tomadas en 1972.

  • Christina Koch es la especialista de la misión y quien aparece en esta fotografía tomada el 4 de abril. FOTO: NASA
    Christina Koch es la especialista de la misión y quien aparece en esta fotografía tomada el 4 de abril. FOTO: NASA
  • Esta es Christina Koch, tripulante de Orión, mirando por una de las ventanas de la cabina principal. FOTO: Reid Wiseman / NASA
    Esta es Christina Koch, tripulante de Orión, mirando por una de las ventanas de la cabina principal. FOTO: Reid Wiseman / NASA
  • A la izquierda está Koch y a la derecha Jeremy Hansen. FOTO: NASA
    A la izquierda está Koch y a la derecha Jeremy Hansen. FOTO: NASA
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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La misión Artemis II llegó a su cuarto día y ya son más de una docena las imágenes que los astronautas a bordo han compartido con el control en Tierra: algunas de ellas muestran en detalle cómo luce el planeta desde la nave espacial Orión, mientras que otras dan a conocer el día a día de los cuatro integrantes de la misión.

Dos de las fotografías más recientes, compartidas en la cuenta oficial de X de Artemis II y en el sitio web de la NASA, muestran a Christina Koch, una de las especialistas de la misión, mirando el planeta a través de una de las ventanas de la cabina principal de Orión.

Lea: Las impresionantes fotografías que han tomado los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

El momento en el que la astronauta observa nuestro planeta fue capturado por Reid Wiseman, comandante de la tripulación. Como contaron en X, las fotos fueron tomadas mientras la nave va camino a la Luna, luego de haber superado la inyección translunar este jueves, que es la maniobra en la que se encienden los motores de la nave para abandonar la órbita de la Tierra y tomar la órbita ovalada del satélite natural.

Esta es Christina Koch, tripulante de Orión, mirando por una de las ventanas de la cabina principal. FOTO: Reid Wiseman / NASA
Esta es Christina Koch, tripulante de Orión, mirando por una de las ventanas de la cabina principal. FOTO: Reid Wiseman / NASA

Otra de las últimas imágenes compartidas por los astronautas muestra al mundo uno de los episodios del día a día en el espacio. En ella aparece, a la izquierda, Koch, esta vez leyendo en una tablet.

A la derecha de la foto se encuentra Jeremy Hansen, el único miembro de la misión de la Agencia Espacial Canadiense, asomándose por una de las ventanas de Orión.

La cápsula está prácticamente a oscuras, y esto se debe a que, como explicó la NASA al publicar la fotografía, es para evitar que la luz se refleje en las ventanas de la nave.

A la izquierda está Koch y a la derecha Jeremy Hansen. FOTO: NASA
A la izquierda está Koch y a la derecha Jeremy Hansen. FOTO: NASA

¿Cuál es la cámara que están utilizando los astronautas de Artemis II para tomar fotos?

Las dos primeras fotografías de la Tierra, capturadas por Wiseman a bordo de Orión, muestran el planeta desde dos perspectivas diferentes. En una, llamada “Hola, mundo”, se ve la extensión del océano Atlántico, dos auroras boreales y la luz zodiacal, que es un resplandor que aparece durante el eclipse solar en la Tierra.

Esta fotografía ha despertado preguntas entre usuarios de redes sociales, desde con qué dispositivo fue capturada hasta por qué luce diferente a “Blue Marble”, la imagen del planeta tomada en 1972 por los integrantes del Apolo 11.

Para tomar las nuevas imágenes de la Tierra se utilizó la cámara Nikon D5, un equipo profesional que fue lanzado en 2016. A pesar de llevar varios años en el mercado, esta cámara se distingue por su sensibilidad a la luz, especialmente en entornos oscuros, y ha sido elegida como el dispositivo principal para la misión Artemis II.

Además, a bordo de Orión también va una Nikon Z9, que será utilizada para realizar pruebas como parte de los futuros sistemas de fotografía lunar.

Las capacidades de la D5 se pueden observar claramente en las fotos compartidas por la tripulación. Por ejemplo, hay una imagen más clara y otra más oscura en las que se puede ver la Tierra.

Ante los interrogantes de quienes siguen de cerca la misión, la NASA respondió que fueron tomadas con apenas unos minutos de diferencia y que “la marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el resplandor nocturno de nuestro planeta”.

En cuanto a la comparación entre las nuevas fotos y las de hace más de 50 años del Apolo, son pocas las diferencias visibles de la Tierra. La resolución de las imágenes recientes es más alta y permite ver con mayor definición distintos detalles, como las luces superficiales del planeta, gracias al avance tecnológico.

Sin embargo, no se perciben a simple vista transformaciones del planeta. Esto no quiere decir que fenómenos como el cambio climático no hayan generado alteraciones, sino que estos requieren otro tipo de mediciones y estudios, ya que no siempre son perceptibles en una fotografía común.

¿Qué hicieron los astronautas de Artemis II en su cuarto día de misión?

Hasta ahora, Artemis II ya ha recorrido más de la mitad del camino hacia la Luna. Desde el día 3, los astronautas comenzaron a preparar la cabina para la observación de la Luna que realizarán el próximo lunes 6 de abril.

Para eso, el equipo ha estado realizando ejercicios, practicando procedimientos de respuesta médica y probando el sistema de comunicaciones de emergencia de la nave espacial en el espacio profundo.

Desde que inició la misión, cada detalle de la aventura espacial ha sido compartido en el blog que está disponible en este enlace. Este sábado, los astronautas se despertaron a 169.000 millas de la Tierra y a 110.700 millas de la Luna. También contaron que se ha vuelto costumbre escuchar música en la cabina y que la canción de esta mañana fue Pink Pony Club, de Chapelle Roan.

Entre las principales tareas del día 4 está la demostración que hará Victor Glover, el piloto de la nave, quien tomará el control manual de Orión para analizar su rendimiento en el espacio. También realizarán una prueba acústica de 24 horas para ayudar a los ingenieros a caracterizar el entorno sonoro en la nave espacial.

En el esperado día 6 de la misión, además del sobrevuelo y la observación lunar, se espera alcanzar el récord de la mayor distancia que un humano ha viajado por fuera de la Tierra. En ese momento, los astronautas podrán tener acceso a la cara oculta del satélite natural y tomarán imágenes que servirán para las próximas fases de Artemis.

Después, entre los días 7 y 10, se espera que comience el regreso a casa, donde, con lo aprendido en esta fase, se pondrá en marcha el plan para llevar al hombre a la superficie de la Luna en 2028.

Si quiere seguir en vivo todo lo que ocurre al interior de la cabina principal de la misión Artemis II, puede ver la transmisión disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en YouTube:

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