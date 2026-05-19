17 selecciones han confirmado sus nóminas para el Mundial 2026, ¿Cuándo lo hará Colombia?

De la tensión extrema que genera la incertidumbre, pasó al llanto incontenible que produce la sorpresa de cuando lo que parecía imposible resulta posible. No había nada que Neymar deseara más que ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. Por eso el fin de semana, cuando lo sustituyeron por error arbitral en un partido del Santos, se volvió loco: reclamó de manera airada; estaba furioso.
Quizás por su cabeza pasaba que esa situación le podía jugar en contra. Sabía que debía sumar minutos para que el entrenador italiano despejara las dudas que tenía sobre él. Por eso tanta tensión al inicio del video donde estaba, junto a su esposa, viendo la transmisión de televisión en la que el técnico de la Selección de Brasil dio a conocer su lista de 26 para buscar el sexto título.
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