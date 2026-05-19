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Petro se retractó por referirse a las periodistas colombianas como “muñecas de la mafia” en cumplimiento a sentencia de la Corte

El mandatario cumplió la orden de la Corte Constitucional en su Consejo de Ministros. Así fueron sus excusas ofrecidas.

  • El presidente Gustavo Petro hizo cumplimiento a una orden de Corte Constitucional por unas palabras contras las mujeres periodistas. Foto: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro hizo cumplimiento a una orden de Corte Constitucional por unas palabras contras las mujeres periodistas. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 50 minutos
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Haciendo cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro se retractó de llamar a las periodistas colombianas “muñecas de la mafia”. Lo hizo en su último Consejo de Ministros.

Esas declaraciones desafortunadas del mandatario ocurrieron en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el pasado 30 de agosto de 2024. “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, fueron las palabras del jefe de Estado en ese evento.

Lea también: Admiten otra tutela contra Petro por decirles “muñecas de la mafia” a periodistas

Para el alto tribunal, esta expresión representó una forma de violencia simbólica y discriminación, pues deslegitimó su ejercicio profesional asociándolas con estructuras criminales.

Además, en la decisión se aclaró que los servidores públicos como el jefe de Estado están obligados a reforzar, erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo la digital y la simbólica.

Debido a eso, la Corte le ordenó a Petro ofrecer excusas públicas en un escenario que tuviera la misma relevancia y alcance en el cual dio esas declaraciones, es decir, en una alocución presidencial.

“Hoy la retiro formalmente mi voz pública. Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, profesionales libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana”, aludió Petro en el Consejo de Ministros. “A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país les ofrezco mis excusas”, agregó.

El presidente hizo cumplimiento de la decisión de la Corte siete meses después de haberse resuelto el recurso radicado en contra de estas referencias a las periodistas colombianas. Inclusive, ya desde varios sectores se solicitaba aplicar un desacato en contra del líder político.

La Corte Constitucional ya había advertido que esas palabras del presidente no estaban protegidas por la libertad de expresión puesto que contribuyen a perpetuar estereotipos y hostilidad hacia las periodistas.

Siga leyendo: “Ahora sí tendrá que disculparse”: Corte publicó fallo contra Petro por su expresión “muñecas de la mafia”

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