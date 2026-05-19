Segundo debate presidencial por Antioquia: así fueron las propuestas y choques entre candidatos

En medio de la apuesta democrática para darle voz a todos los candidatos, ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia, con la presencia de Telemedellín.
Participaron Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Santiago Botero, quienes han ocupado los últimos lugares en las encuestas. Roy Barreras y el general (r) Gustavo Matamoros fueron invitados, pero no asistieron.
Caicedo se presentó recordando su experiencia como alcalde Santa Marta y gobernador de Magdalena; Uribe Londoño recordó que es el padre de un candidato asesinado, Miguel Uribe Turbay, porque “le hablaba muy duro a los criminales incrustados en el gobierno Petro”.