Segundo debate presidencial por Antioquia: así fueron las propuestas y choques entre candidatos

En medio de la apuesta democrática para darle voz a todos los candidatos, ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia, con la presencia de Telemedellín. Participaron Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Santiago Botero, quienes han ocupado los últimos lugares en las encuestas. Roy Barreras y el general (r) Gustavo Matamoros fueron invitados, pero no asistieron. Caicedo se presentó recordando su experiencia como alcalde Santa Marta y gobernador de Magdalena; Uribe Londoño recordó que es el padre de un candidato asesinado, Miguel Uribe Turbay, porque “le hablaba muy duro a los criminales incrustados en el gobierno Petro”.

El exministro Lizcano se presentó como un abanderado de la educación y se desligó de quienes lideran las encuestas. Luego, el polémico Santiago Botero describió su incursión en la política por un “sueño de Dios” y reiteró que no tiene jefes políticos. Finalmente, la abogada Macollins se señaló como una hija de la “reina de los imposibles” que no quiere volver al pasado.

Descentralización del Estado: ¿Federalismo o Constituyente en Colombia?

Sobre la autonomía de las regiones, Caicedo propuso que el 50 % de lo producido en ellas se quede allí y aludió a darle más poder de decisión a los departamentos sin que pase por el centro del país. También defiende hacer una Constituyente para dicho cambio. Miguel Uribe prometió cambiar el sistema del Estado abandonando el centralismo al federalismo, mientras que Mauricio Lizcano habló de darle competencia a las regiones. Para Botero, hablar de descentralización implica perder el control sobre la corrupción. Macollins propuso, por su parte, eliminar las gobernaciones y que los recursos se establezcan por la categoría de los municipios a través de una junta directiva de alcaldes.

Seguridad: Propuestas frente a la “paz total” e inseguridad

Para combatir la inseguridad, Miguel Uribe dijo que su primera decisión es acabar la “paz total”; a su vez, propuso “mano dura” y combatir la impunidad. Lizcano habló de retomar bloques de búsqueda y de nombrar un ministro de Defensa militar, como el actual, Pedro Sánchez. Botero detalló que acudiría a un Estado de Conmoción Interior para darle poder a las Fuerzas Militares. Macollins propuso una reconstrucción judicial para combatir la impunidad. A su vez, Caicedo reiteró que él combatió mafias en Santa Marta y que “tiene la experiencia para solucionar los problemas de inseguridad”. Lizcano lo contradijo: le mencionó que la capital del Magdalena “no es Suiza” y “tiene las cifras de extorsión más altas”. Tanto Uribe Londoño como Caicedo dijeron que la “paz total” es un fracaso, pero a diferencia del primero, el segundo dijo que el problema radica en que se debe negociar con guerrillas y grupos paramilitares por separado. Botero reconoció ante Sondra Macollins que propondría un Estado de Conmoción para buscar la aprobación de una pena de muerte en Colombia de manera exprés. Lea también: Estas son las propuestas y las polémicas que dejó el segundo debate presidencial de EL COLOMBIANO y Teleantioquia

¿Constituyente sí o no?: El mecanismo que divide a los candidatos

También se habló de la posibilidad de una Asamblea Constituyente, discusión que ha promovido el presidente Gustavo Petro, a pesar de que había prometido no hacerlo. Lizcano, quien fue ministro TIC y director del Dapre en este Gobierno, rechazó promover este mecanismo por la polarización existente. Botero fue más allá: dijo que sí haría un referendo para imponer penas de muerte, justicia ordinaria para funcionarios señalados de corrupción y la imposición de otras penas. También dijo que “los políticos son unos bandidos”, mantra que ha repetido a lo largo de la campaña. Macollins no estuvo de acuerdo con una Constituyente, pero sí promovería una eliminación de gobernadores y cambios que incluyen que los senadores activos que estén en campaña, como Paloma Valencia e Iván Cepeda, no reciban sueldo. Caicedo sí defendió una Asamblea Constituyente para hacer los cambios necesarios, mientras Uribe Londoño también se apalancaría de una para cambiar el juzgamiento al presidente, implementar del federalismo y buscar que el fiscal general sea nombrado por un grupo de ciudadanos.

Economía: ¿Dolarización o reducción de impuestos?

En temas económicos se discutió el aumento de los procesos de insolvencia para personas naturales, el cual ha aumentado en un 150 %. Botero mencionó un borrón y cuenta nueva en el historial crediticio; Macollins propuso una nueva fuente de ingresos a través de lo digital y promover la inversión de nuevas empresas. Caicedo habló de recuperar los recursos para ayudar a emprendedores combatiendo la evasión de impuestos y la corrupción. Uribe Londoño y Lizcano fueron en la misma línea: el primero puso sobre la mesa la creación de créditos para emprendedores y estudiantes a tasas bajas de interés, y el segundo habló de una reducción de impuestos para los emprendedores y de una disminución de trámites para combatir la informalidad. Botero y Uribe Londoño estarían de acuerdo con dolarizar la economía colombiana. Lea también: CNE abrió investigación preliminar a AtlasIntel y ordena suspender sus encuestas

¿Y la salud?: Reformas al sistema de EPS y recursos públicos

Sobre uno de los sectores más críticos, Macollins habló de un sistema más eficiente para mejorar la asignación de citas y el control de recursos, así como de la compra pública de medicamentos. Caicedo propuso liquidar las EPS y girarle directamente a la red hospitalaria. Entretanto, Uribe Londoño dijo que el sistema de salud se fortalece con la competencia y el poder elegir la EPS que quiere que lo atienda. Lizcano declararía una emergencia humanitaria y cambiaría los índices de medición de las EPS, mientras Botero, finalmente, dijo que le giraría directamente a los hospitales, e insistió “darle balín a los corruptos” a quienes tildó de ser “los mayores asesinos de los colombianos”.

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