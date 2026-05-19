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En video | Hito en la conservación: Monitorean por primera vez nido de cóndor andino en Santander

El hallazgo corresponde al quinto nido identificado por el Parque Jaime Duque en la zona, pero el primero con seguimiento continuo desde el cortejo hasta el nacimiento del polluelo.

  • Monitoreo del nido de cóndor andino en el páramo El Almorzadero, en Santander. Foto: Fundación Parque Jaime Duque
    Monitoreo del nido de cóndor andino en el páramo El Almorzadero, en Santander. Foto: Fundación Parque Jaime Duque
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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En el páramo El Almorzadero, en Santander, nació un cóndor andino y, por primera vez, los equipos de conservación lograron monitorear el nido durante todo el proceso reproductivo. Se trata de un hito clave para el estudio de esta especie emblemática de los Andes.

El hallazgo corresponde al quinto nido identificado por el Parque Jaime Duque en esta zona de alta montaña, pero es el primero al que se le ha podido hacer seguimiento continuo, desde la etapa de cortejo hasta el nacimiento del polluelo. El nacimiento ocurrió a finales del año pasado y representa un avance significativo en los esfuerzos de investigación y conservación del cóndor andino en Colombia.

Entérese: Cattleya, la cóndor que nació en Cundinamarca con raíces en el Parque de la Conservación

De acuerdo con los registros del equipo, en 2022 se logró identificar una pareja de cóndores desde el inicio de su cortejo. Posteriormente, se documentó la puesta del huevo y el periodo de incubación, que se extiende por aproximadamente 60 días. Sin embargo, en esa ocasión el huevo no fue fértil, lo que impidió el nacimiento.

Conozca: Como en Jurassic Park: científicos logran el nacimiento de pollos en cáscaras artificiales impresas en 3D

En un segundo intento reproductivo, la pareja volvió a anidar, pero nuevamente no se logró el nacimiento del polluelo. Más adelante, los investigadores ubicaron otro nido, aunque cuando lo encontraron, el cóndor ya estaba en una etapa juvenil avanzada, lo que impidió observar su desarrollo desde el inicio.

Por esta razón, el nuevo nacimiento en El Almorzadero se considera una oportunidad única para la ciencia, ya que permite recopilar información detallada sobre el comportamiento reproductivo, el desarrollo temprano y las condiciones de supervivencia del cóndor andino en vida silvestre.

Este tipo de monitoreo resulta especialmente valioso, teniendo en cuenta que antes solo se había logrado hacer seguimiento a un nido de cóndor introducido. El nuevo registro abre una ventana inédita para fortalecer las estrategias de conservación de esta especie en el país.

Este avance en Santander se suma a otras noticias positivas para la especie, como el nacimiento en cautiverio de Cattleya en Cundinamarca. Cattleya es la tercera cría nacida bajo el convenio entre la CAR y la Fundación Parque Jaime Duque, y destaca por su importancia genética, al ser hija de Katuma, un macho rescatado y trasladado desde Medellín, y Audrey, una hembra proveniente de Estados Unidos.

El conocimiento obtenido mediante el monitoreo en Santander y los programas de cría controlada buscan fortalecer la población de cóndores, que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción. Los expertos proyectan que para el año 2027 se puedan realizar las primeras liberaciones de individuos, con el fin de renovar la genética y mejorar las condiciones de la especie en distintos puntos del país.

La presencia y el éxito reproductivo de estos animales no solo representan un avance biológico, sino que son clave para garantizar la salud de los ecosistemas andinos.

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