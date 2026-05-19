En video | Hito en la conservación: Monitorean por primera vez nido de cóndor andino en Santander

En el páramo El Almorzadero, en Santander, nació un cóndor andino y, por primera vez, los equipos de conservación lograron monitorear el nido durante todo el proceso reproductivo. Se trata de un hito clave para el estudio de esta especie emblemática de los Andes.
El hallazgo corresponde al quinto nido identificado por el Parque Jaime Duque en esta zona de alta montaña, pero es el primero al que se le ha podido hacer seguimiento continuo, desde la etapa de cortejo hasta el nacimiento del polluelo. El nacimiento ocurrió a finales del año pasado y representa un avance significativo en los esfuerzos de investigación y conservación del cóndor andino en Colombia.
Entérese: Cattleya, la cóndor que nació en Cundinamarca con raíces en el Parque de la Conservación