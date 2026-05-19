DIM visita a Cusco en Perú con la necesidad de ganar para recuperar terreno en la Copa Libertadores

La visita del DIM a Cusco, este jueves, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), será un reto de altura. No solo por los 3.400 metros sobre el nivel del mar en los que está ubicado el estadio Garcilaso, que debe su nombre al gran escritor peruano Garcilaso de La Vega, cronista de la época colonial nacido en esa ciudad, sino debido a que los rojos llegan con la obligación de ganar para seguir con opciones de pelear cupo a los octavos de final. El cuadro rojo solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha jugado en esta edición de la Copa Libertadores. La victoria la consiguió el 30 de abril en el Atanasio Girardot, precisamente ante el equipo peruano. En los otros encuentros cosechó un empate (1-1 ante Estudiantes de La Plata) y dos derrotas: ambas contra Flamengo –4-1 en el Maracaná y por escritorio en la capital de Antioquia, pendiente de la oficialización–.

El Poderoso es tercero con 4 puntos. Está a dos de Estudiantes de La Plata, que es segundo con seis. Flamengo, que se mide a los argentinos este miércoles en Río de Janeiro (7:30 p.m.), es primero. De momento aparece con 8 unidades, porque Conmebol aún no ha emitido el fallo en el que le entrega los tres puntos por el juego ante Medellín que se disputó el 7 de mayo y se canceló por desmanes en las tribunas del escenario deportivo. Por eso, una victoria del Rey de Corazones en Cusco lo metería en la pelea por el segundo puesto, siempre y cuando el elenco argentino no gane en Brasil. Si el Medellín gana, llegaría a siete unidades, con lo que superaría los 6 que los argentinos tienen por el momento. Le puede interesar: DIM podría quedarse hasta tres meses sin público por decisión de Conmebol En caso de que Estudiantes empate con el vigente campeón del torneo en el estadio Maracaná, llegaría a siete unidades. Si los argentinos y los antioqueños igualan en puntos, habría que mirar la diferencia de gol para definir quién queda segundo. Por ahora, Estudiantes tiene la ventaja: ha marcado 5 goles, mientras que encajó 4 (+1). Los antioqueños, dirigidos por Sebastián Botero desde el 21 de abril, han anotado tres tantos, pero recibieron 5 (-2).