DIM visita a Cusco en Perú con la necesidad de ganar para recuperar terreno en la Copa Libertadores

La visita del DIM a Cusco, este jueves, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), será un reto de altura. No solo por los 3.400 metros sobre el nivel del mar en los que está ubicado el estadio Garcilaso, que debe su nombre al gran escritor peruano Garcilaso de La Vega, cronista de la época colonial nacido en esa ciudad, sino debido a que los rojos llegan con la obligación de ganar para seguir con opciones de pelear cupo a los octavos de final.
El cuadro rojo solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha jugado en esta edición de la Copa Libertadores. La victoria la consiguió el 30 de abril en el Atanasio Girardot, precisamente ante el equipo peruano. En los otros encuentros cosechó un empate (1-1 ante Estudiantes de La Plata) y dos derrotas: ambas contra Flamengo –4-1 en el Maracaná y por escritorio en la capital de Antioquia, pendiente de la oficialización–.