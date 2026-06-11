¡De Antioquia para el mundo! El carriel de los arrieros que lució Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026

El trabajo forjado en las montañas y lo más profundo del corazón antioqueño conquistó este jueves a miles de asistentes en el Estadio Ciudad de México y a millones de personas que siguieron la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Bastó un accesorio que representa una tradición de más de 140 años para convertirse en una de las piezas más llamativas de la inauguración: el carriel antioqueño, un artículo propio de los arrieros de Jericó, Antioquia, que lució el cantante paisa Ryan Castro durante la ceremonia inaugural del Mundial. El espectáculo también contó con la participación de J Balvin, Shakira con Burna Boy (Dai Dai), Belinda, Maná y Lila Downs.