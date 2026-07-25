Se firman los contratos de logística y transmisión televisiva para la posesión de Abelardo, ¿cuánto costarán?

A 13 días de la posesión del nuevo Gobierno, ya se conocieron los primeros dos contratos para el cambio de mano entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Las primeras cuentas revelan que el costo de esos acuerdos rondaría los $6.000 millones.

Hay que recordar que recientemente el Congreso aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en el departamento del Cauca, y no en Bogotá como es tradición.

La decisión aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes para que el traslado sea definitivo, mientras continúa la incertidumbre sobre la intención del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar.

Lo cierto es que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio el primer paso administrativo para organizar el traslado de poder.

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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó este sábado 25 de julio el contrato que permitirá planificar y producir la ceremonia de transmisión de mando, según información publicada por El Espectador.

El documento establece la logística necesaria para el acto oficial y otros eventos protocolarios relacionados con la transición presidencial.

Uno de los aspectos que llama la atención es que el contrato señala que la posesión se realizará “ante el Congreso de la República”, pese a las discusiones que se han generado alrededor del lugar donde tendría lugar la ceremonia.