Culmina La Velada del Año VI: aquí los ganadores del evento y mejores momentos

La sexta edición de La Velada del Año, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, concluyó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla tras una jornada de boxeo aficionado, música en vivo y entretenimiento que volvió a romper récords de audiencia en plataformas digitales. El espectáculo reunió a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores a través de internet. La transmisión comenzó a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y finalizó cerca de las 8:00 de la noche, luego de disputarse los diez combates programados. Además de las peleas, el evento contó con presentaciones musicales de Anuel AA, Juanes, Yandel y Bad Gyal, entre otros artistas.

¿Cómo le fue a Colombia en La Velada del Año VI?

Colombia tuvo protagonismo tanto en el cuadrilátero como en el espectáculo musical. La creadora de contenido Valeria “La Parce” abrió la cartelera enfrentando a la española Fabiana Sevillano. Tras un combate que se extendió hasta el tercer asalto, la colombiana se impuso por decisión dividida (3-2) de los jueces, convirtiéndose en una de las primeras ganadoras de la jornada. Al finalizar el combate, La Parce celebró su triunfo con un mensaje para sus seguidores: “Luchen por los sueños que los sueños se cumplen”. En el componente musical, el cantante colombiano Juanes interpretó cuatro canciones antes de una de las peleas más esperadas de la noche, participando en un espectáculo seguido por millones de personas en todo el mundo.

¿Quiénes fueron los ganadores de La Velada del Año VI?

1. La Parce venció a Fabiana Sevillano. 2. Natalia MX derrotó a Clersss. 3. Edu Aguirre superó a Gastón Edul. 4. Marta Díaz se impuso sobre Tatiana Kaer. 5. Gero Arias venció a Viruzz. 6. Angie Velasco derrotó a Alondrissa. 7. Lit Killah superó a Kidd Keo. 8. RoRo venció a Rivers. 9. YoSoyPlex derrotó a Fernanfloo. 10. TheGrefg se impuso sobre IlloJuan.

Desarrollo de las peleas

La cartelera dejó diez vencedores en una jornada que combinó decisiones divididas, fallos unánimes y uno de los combates más destacados en la historia del evento. La mexicana Natalia MX derrotó por decisión unánime a la española Clersss, mientras que el periodista español Edu Aguirre venció al argentino Gastón Edul por decisión dividida (4-1). Tras el combate, Aguirre celebró levantando una réplica de la Copa del Mundo e imitó el festejo de Cristiano Ronaldo. Edul pidió una revancha para el próximo año y aseguró que espera llegar con una preparación más equilibrada. También afirmó que “las Malvinas son argentinas” y dedicó un mensaje a Lionel Messi, expresando su deseo de seguir viéndolo con la selección argentina. Más adelante, la española Marta Díaz superó por decisión dividida (4-1) a Tatiana Kaer. Uno de los enfrentamientos más llamativos de la noche fue el de Viruzz y el argentino Gero Arias, considerado por muchos asistentes como el mejor combate en la historia de La Velada. Arias logró la primera caída de Viruzz en el evento y terminó imponiéndose por decisión unánime gracias a una estrategia que le permitió controlar el desarrollo del combate. La argentina Angie Velasco derrotó por decisión unánime a la puertorriqueña Alondrissa, mientras que el rapero argentino Lit Killah venció con autoridad al español Kidd Keo por decisión unánime (5-0). En otro de los duelos destacados, RoRo derrotó a Rivers por decisión unánime, en un combate en el que incluso logró enviar a su rival a la lona durante el primer asalto. Por su parte, YoSoyPlex superó por fallo unánime a Fernanfloo, mientras que el combate estelar terminó con la victoria de TheGrefg, quien derrotó a IlloJuan por decisión dividida (4-1) y cerró una jornada que mantuvo ocupadas las tribunas de La Cartuja hasta la madrugada en España.

¿Habrá una séptima edición de La Velada?