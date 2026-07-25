Culmina La Velada del Año VI: aquí los ganadores del evento y mejores momentos

La sexta edición de La Velada del Año, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, concluyó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla tras una jornada de boxeo aficionado, música en vivo y entretenimiento que volvió a romper récords de audiencia en plataformas digitales.
El espectáculo reunió a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores a través de internet. La transmisión comenzó a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y finalizó cerca de las 8:00 de la noche, luego de disputarse los diez combates programados.
Además de las peleas, el evento contó con presentaciones musicales de Anuel AA, Juanes, Yandel y Bad Gyal, entre otros artistas.