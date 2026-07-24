Noche de Librerías 2026: conozca cuáles son las 16 librerías de Antioquia que estarán abiertas hasta la medianoche este viernes

Luego de dos primeras exitosas versiones en 2025, la tercera edición de la Noche de Librerías se realizará este viernes 24 de julio. El evento, organizado por librerías independientes de la ciudad, mantendrá sus puertas abiertas hasta la medianoche e incluirá un tour que recorre los locales participantes.

La jornada está pensada como un espacio para descubrir libros, conocer autores, escuchar música y recorrer los catálogos de cada uno de estos lugares.

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Las dos ediciones anteriores dejaron cifras que respaldan el interés de los lectores paisas por este formato. En la primera Noche de Librerías, celebrada en julio de 2025, el evento registró en promedio 200 asistentes en el horario extendido y las ventas de libros sumaron 30 millones de pesos en total, sin contar lo vendido en los cafés participantes.

En la segunda edición, realizada el pasado 15 de noviembre con nueve librerías en el Centro y Laureles, la programación incluyó conversatorios, stand up comedy, jams de ilustración y lecturas en voz alta.

Para esta ocasión, la Noche de Librerías cuenta con una novedad en su formato: ahora no se realizará únicamente en librerías independientes de Medellín, sino que también habrá participantes de otros municipios de Antioquia.