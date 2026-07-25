Antioquia lidera y concentra el 40,8% de las exportaciones de moda colombiana

En pleno inicio de Colombiamoda 2026, la principal feria de negocios del Sistema Moda en América Latina, la industria colombiana llega con un panorama de contrastes. Aunque las exportaciones del sector registraron una caída de 6,7% entre enero y mayo de este año, Antioquia fortaleció su liderazgo como el principal departamento exportador del país y la diversificación de mercados abre nuevas oportunidades para las empresas nacionales. De acuerdo con cifras del Dane analizadas por Analdex, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones del Sistema Moda alcanzaron US$345,6 millones. Si bien el resultado representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, el comportamiento también refleja avances en productos de mayor valor agregado y una mayor presencia en nuevos destinos internacionales. Le puede gustar: Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás? Antioquia encabezó las ventas externas del sector con exportaciones por US$141 millones, equivalentes al 40,8% del total nacional. Además, fue el único de los principales departamentos exportadores que registró un crecimiento relevante, con un aumento de 5,3% frente a los primeros cinco meses de 2025. Bogotá ocupó el segundo lugar al representar el 26,1% de las exportaciones, seguida por Atlántico con el 11,2% y Valle del Cauca con el 10,8%.

Este desempeño adquiere mayor importancia en medio de Colombiamoda, evento que reunirá en Medellín a compradores nacionales e internacionales, fabricantes, diseñadores y marcas con el propósito de impulsar nuevos negocios para la industria.

Estados Unidos es el principal consumidor de moda colombiana

Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de la moda colombiana. Entre enero y mayo concentró ventas por US$101,5 millones, equivalentes al 29,4% del total exportado. Después aparecen México con una participación del 10,9%, Ecuador con el 10,8% y Perú con el 9,9%. Sin embargo, uno de los resultados más relevantes del año ha sido la expansión hacia nuevos destinos. Canadá incrementó sus compras en 92%, República Dominicana lo hizo en 99,1%, Alemania registró un crecimiento de 66,8%, Venezuela aumentó 41,3%, Japón 35,1% y El Salvador 24%. Esta diversificación refleja una menor dependencia de los mercados tradicionales y mayores oportunidades para la oferta exportable colombiana.

Ropa de tocado y la fajas, lo más exportado

La ropa de tocador o cocina de algodón continúa siendo el principal producto exportado por el Sistema Moda colombiano, con ventas cercanas a US$27,5 millones. Le siguen las fajas y fajas-braga, que alcanzaron US$21,2 millones y crecieron 11,2%.

Entre las categorías con mejor desempeño sobresalen las camisetas interiores de algodón, cuyo crecimiento llegó al 60,8%. También destacaron los tejidos de nailon de alta tenacidad, con un aumento de 42,2%; las camisetas de punto para hombre elaboradas con fibras sintéticas, que crecieron 43,7%; los suéteres de punto, con un avance de 26,2%; y los vestidos de baño para mujer, que registraron un incremento de 9,7%.

Colombiamoda 2026 busca impulsar nuevos negocios internacionales

El buen desempeño de Antioquia y el crecimiento en nuevos mercados se produce después de que el Sistema Moda cerrara 2025 con exportaciones por USD 920,6 millones, un aumento de 1,8% frente a 2024, confirmando la capacidad del sector para mantener su presencia internacional en un entorno económico complejo. Las cifras de 2025 ya mostraban una tendencia hacia la diversificación, con aumentos de 38,1% en Canadá, 24,4% en Venezuela y 16,8% en Guatemala, mientras Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca fortalecían su participación dentro del mapa exportador colombiano. Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, afirmó que Colombiamoda será determinante para ampliar la presencia internacional de la industria. “La industria de la moda colombiana ha demostrado su capacidad para competir con productos de alto valor agregado y reconocimiento internacional. Aunque este año observamos un inicio retador para las exportaciones, también identificamos señales positivas de diversificación hacia nuevos mercados. Colombiamoda será una plataforma clave para fortalecer esos destinos, generar nuevos negocios y seguir posicionando la oferta colombiana en el exterior”. En un contexto internacional cada vez más competitivo, la feria se proyecta como un escenario estratégico para fortalecer las relaciones comerciales con compradores internacionales, abrir nuevos mercados y consolidar a la moda colombiana como un referente de calidad, innovación y diseño. Entérese: Una edición para vivir la semana de la moda

Bloque de preguntas y repuestas