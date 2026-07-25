Antioquia lidera y concentra el 40,8% de las exportaciones de moda colombiana

En pleno inicio de Colombiamoda 2026, la principal feria de negocios del Sistema Moda en América Latina, la industria colombiana llega con un panorama de contrastes. Aunque las exportaciones del sector registraron una caída de 6,7% entre enero y mayo de este año, Antioquia fortaleció su liderazgo como el principal departamento exportador del país y la diversificación de mercados abre nuevas oportunidades para las empresas nacionales.
De acuerdo con cifras del Dane analizadas por Analdex, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones del Sistema Moda alcanzaron US$345,6 millones. Si bien el resultado representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, el comportamiento también refleja avances en productos de mayor valor agregado y una mayor presencia en nuevos destinos internacionales.
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Antioquia encabezó las ventas externas del sector con exportaciones por US$141 millones, equivalentes al 40,8% del total nacional. Además, fue el único de los principales departamentos exportadores que registró un crecimiento relevante, con un aumento de 5,3% frente a los primeros cinco meses de 2025.
Bogotá ocupó el segundo lugar al representar el 26,1% de las exportaciones, seguida por Atlántico con el 11,2% y Valle del Cauca con el 10,8%.