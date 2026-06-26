El fabricante de jabón volvió: Brad Pitt y Edward Norton se reencontraron en el Mundial 2026

Entonces, todo lo que pasó en El club de la pelea era real. O al menos con eso bromearon cientos de usuarios en redes sociales después de que Brad Pitt y Edward Norton fueran captados celebrando juntos uno de los goles de Estados Unidos durante el Mundial de 2026. La escena rápidamente se volvió viral porque reunió nuevamente a los protagonistas de una de las películas de culto más importantes de finales de los años noventa.
Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a ambos actores mientras compartían un palco en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, durante el partido entre Estados Unidos y Turquía. Aunque el combinado estadounidense terminó perdiendo 3-2, las imágenes de Pitt y Norton abrazándose y festejando uno de los tantos fueron suficientes para robarse parte de la atención del partido.