¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

El fuerte movimiento de tierra registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto generó preocupación en varias regiones del país y llevó a cientos de ciudadanos a intentar comunicarse con familiares y allegados que se encontraban en las zonas donde se sintió con mayor intensidad. Para algunos esa comunicación se ha complicado, pero hay herramientas disponibles para ayudarlo a encontrar a su ser querido. El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente el evento a las 7:34 a. m. y posteriormente actualizó su magnitud a 7,4. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad cercana a los 100 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes departamentos, entre ellos Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, además de Bogotá. Si usted es una persona preocupada por un familiar y no sabe cómo llegar a él ni encuentra forma de contactarlo, aquí una serie de plataformas que pueden ser de ayuda. Lea también: Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

Cruz Roja activó restablecimiento de contactos

La Cruz Roja Colombiana cuenta con el programa de Restablecimiento de Contactos Familiares (RCF), diseñado precisamente para ayudar a las familias que pierden comunicación con sus seres queridos durante emergencias y desastres. Para reportar un caso se puede utilizar el número de WhatsApp +57 321 213 9525 o escribir al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org. Estos canales han sido habilitados a nivel nacional para este tipo de solicitudes.

Al comunicarse, es recomendable entregar la mayor cantidad de información posible sobre la persona buscada: nombre completo, edad, lugar donde fue vista por última vez, número telefónico, características físicas y cualquier otro dato que pueda facilitar su identificación. Otra ruta es la línea 123, destinada a la atención de emergencias. Allí los ciudadanos pueden recibir orientación de los organismos encargados de la respuesta y registrar información relacionada con una persona cuyo paradero se desconoce. La recomendación es entregar información concreta y evitar realizar múltiples reportes sobre la misma persona, ya que esto puede dificultar la verificación de los datos.

¿Qué es Colombia Te Busca y cómo funciona?

En paralelo a los canales institucionales existe Colombia Te Busca, una plataforma ciudadana y voluntaria (no oficial) que permite registrar y consultar información sobre personas desaparecidas o que están siendo buscadas. En el sitio web se encuentra la opción “Reportar a alguien”, desde donde se puede ingresar los datos disponibles de la persona, incluyendo nombre, edad aproximada, fotografía, departamento, municipio y último lugar donde fue vista. La plataforma permite además compartir los registros a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ampliar su alcance. Sin embargo, no reemplaza a las autoridades ni a los organismos de emergencia, por lo que cualquier información debe ser verificada antes de difundirse.

¿Qué información debe entregar si busca a alguien?

Nombre y apellidos de la persona, edad, número de teléfono, si lo conoce, lugar donde fue vista por última vez, municipio y departamento, fotografía reciente, características físicas o prendas que llevaba, información sobre familiares o personas con las que podría encontrarse. Si posteriormente logra establecer contacto con la persona buscada, es importante actualizar o cerrar el reporte para evitar que continúe circulando información que ya no corresponde a la situación. También evite dar otra clase de datos personales. Continue leyendo: Sismo en Medellín: Alcaldía despliega 263 bomberos y 40 ingenieros para revisar daños

¿Cómo evitar información falsa durante la emergencia?

En situaciones como esta suelen multiplicarse las publicaciones en redes sociales sobre personas desaparecidas y pueden terminar siendo utilizadas por redes ilegales. En cuanto a otro tipo de información falsa, el Servicio Geológico Colombiano es la entidad competente, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que mantienen además sus herramientas de consulta de actividad sísmica y emiten información oficial sobre los hechos. La prioridad, en caso de haber perdido contacto con un ser querido después del sismo, es registrar el caso por los canales oficiales y de atención humanitaria y evitar entregar datos personales a cuentas o personas que no puedan ser verificadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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