Licenciado el primer técnico de la Liga BetPlay y otros están en la cuerda floja; así está el panorama

Disputadas tres fechas de la Liga BetPlay ya en el torneo se presenta el primer técnico licenciado por malos resultados; se trata del venezolano Richard Páez.
El entrenador, que había sido presentado el pasado 5 de febrero para dirigir los destinos del Cúcuta Deportivo en su regreso a primera división, es el primero que deja su cargo, debido a los malos resultados que ajusta el cuadro Motilón.
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Este domingo, los directivos del Cúcuta confirmaron la salida del entrenador venezolano que ajustaba dos derrotas y un empate en la Liga BetPlay. Según comunicó el club, la decisión de la salida del Páez fue por mutuo acuerdo.