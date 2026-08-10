Licenciado el primer técnico de la Liga BetPlay y otros están en la cuerda floja; así está el panorama

Este domingo, los directivos del Cúcuta confirmaron la salida del entrenador venezolano que ajustaba dos derrotas y un empate en la Liga BetPlay. Según comunicó el club, la decisión de la salida del Páez fue por mutuo acuerdo.

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El entrenador, que había sido presentado el pasado 5 de febrero para dirigir los destinos del Cúcuta Deportivo en su regreso a primera división, es el primero que deja su cargo, debido a los malos resultados que ajusta el cuadro Motilón.

Disputadas tres fechas de la Liga BetPlay ya en el torneo se presenta el primer técnico licenciado por malos resultados; se trata del venezolano Richard Páez .

Ahora en Cúcuta adelantan las gestiones para poder contratar un nuevo entrenador, que pueda llevar a que el equipo Motilón defienda su cupo en la primera división, tras su regreso, después de que en 2020 la Dimayor le revocó al equipo el reconocimiento deportivo y por ello, estuvo sin competir durante 19 meses.

Luego de ese tiempo, en abril de 2022, la asamblea extraordinaria de la Dimayor determinó la re-afiliación del equipo desde la segunda temporada de la segunda división del 2022 en la cual estuvo hasta 2025 cuando logró el ascenso.

Este 2026 el Cúcuta tiene que buscar los resultados que le permitan conservar la categoría y por ello, la urgencia de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla del descenso, en la cual aparece como el equipo con el peor promedio y por ende, perdería el lugar en la A.

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En las últimas tres casillas del descenso aparecen, en su orden, Cúcuta, 0.7727, Jaguares (0.8261) y Chicó (0.8687). Cerca están: Alianza con 1.0900, Internacional de Bogotá 1.1000, Cali 1.1600 y Pereira 1.1919.

Así como pasa con el Cúcuta, otro equipo que no tiene un buen arranque en la Liga es Pasto, que es dirigido por el español Jonathan Risueño, quien se podría convertir en el segundo cesado del cargo.

Por ahora, toca esperar, pues los duelos de la cuarta fecha, así como los compromisos por Copa BetPlay, Liga Femenina y Torneo BetPlay están aplazados hasta nueva orden, decisión tomada por la Dimayor tras el terremoto que afectó Colombia este lunes.

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