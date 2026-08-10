Terremoto en Colombia: proponen que congresistas donen un día de salario para ayudar a afectados

Tras el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, en la Cámara de Representantes fue radicada una proposición que busca que el Congreso contribuya directamente a la atención de las personas damnificadas por la emergencia.

La iniciativa, presentada por el representante Miguel Ángel Pinto, plantea que los congresistas que así lo deseen puedan donar un día del salario correspondiente a agosto de 2026, con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“Facilitar las acciones necesarias para que los Representantes que así lo deseen puedan donar un (1) día del salario correspondiente al mes de agosto de 2026, con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para contribuir a la atención de los damnificados por la emergencia”, señala la proposición.