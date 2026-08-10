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Terremoto en Colombia: proponen que congresistas donen un día de salario para ayudar a afectados

En medio de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia, una propuesta presentada en la Cámara busca que los congresistas aporten un día de su salario para atender a las comunidades afectadas. La iniciativa también plantea convertir al Congreso en centro de acopio.

  • La iniciativa busca que los congresistas contribuyan a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto mediante la donación voluntaria de un día de salario. FOTO: Miguel Ángel Pinto vía Facebook, Colprensa.
    La iniciativa busca que los congresistas contribuyan a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto mediante la donación voluntaria de un día de salario. FOTO: Miguel Ángel Pinto vía Facebook, Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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Tras el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, en la Cámara de Representantes fue radicada una proposición que busca que el Congreso contribuya directamente a la atención de las personas damnificadas por la emergencia.

La iniciativa, presentada por el representante Miguel Ángel Pinto, plantea que los congresistas que así lo deseen puedan donar un día del salario correspondiente a agosto de 2026, con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“Facilitar las acciones necesarias para que los Representantes que así lo deseen puedan donar un (1) día del salario correspondiente al mes de agosto de 2026, con destino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para contribuir a la atención de los damnificados por la emergencia”, señala la proposición.

Pero la propuesta no se limita al aporte económico. Pinto también plantea que las instalaciones del Congreso sean habilitadas como centro de acopio de ayudas humanitarias, para que representantes, funcionarios y ciudadanos puedan entregar alimentos no perecederos, elementos de primera necesidad y otros artículos requeridos por las comunidades afectadas.

Lea aquí: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

La proposición también contempla que los voceros de las diferentes bancadas puedan desplazarse hasta los municipios y ciudades afectados para acompañar las acciones de las autoridades nacionales y territoriales.

Además, se propone crear una subcomisión accidental integrada por congresistas de las regiones afectadas. Esta instancia tendría como objetivo hacer seguimiento a la emergencia y ejercer vigilancia sobre los recursos y las medidas adoptadas para atender la crisis.

Por ahora, se trata de una propuesta radicada ante la Cámara de Representantes. Su eventual implementación dependerá del trámite correspondiente dentro del Congreso.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué propone el Congreso para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia?
Una proposición plantea que los congresistas puedan donar voluntariamente un día de su salario de agosto al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
¿Quién propuso que los congresistas donen un día de salario?
La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto.
¿El Congreso recibirá ayudas humanitarias para los damnificados?
La proposición plantea habilitar un espacio dentro del Congreso y un canal oficial para recibir alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad.

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