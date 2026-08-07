Comienza la presidencia de De la Espriella: así fue el juramento y la imposición de banda en Cali

A las 4.30 de la tarde, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, el momento más esperado de la posesión presidencial se concentró en un gesto de pocos segundos: el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, tomó la banda tricolor y la colocó sobre el pecho de Abelardo de la Espriella, quien acababa de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución como nuevo presidente de la República.

Con ese acto quedó formalmente inaugurado el gobierno de De la Espriella, el primero en asumir el poder en una ceremonia realizada fuera de Bogotá en la historia reciente del país. Cali se convirtió así en el escenario de un cambio de mando que rompió una tradición geográfica, pero mantuvo intacto el ritual institucional mediante el cual el jefe del Congreso transmite el símbolo del poder ejecutivo al nuevo mandatario.

En la ceremonia, que comenzó con un retraso de una hora y media, hubo un detalle que concentró buena parte del significado político de la posesión: el abrazo del nuevo presidente con un civil. Se trató de Luis Felipe Yagüé, de 74 años, agricultor y comerciante de Florencia (Caquetá), quien apenas unas semanas antes, recorría las calles ofreciendo panela, café, huevos y miel. Su nombre era desconocido fuera de Caquetá. Pero se hizo notorio cuando un video se volvió viral: un profesor universitario le anunció que dejaría de comprarle por haber votado por Abelardo de la Espriella.

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El episodio llegó hasta el entonces presidente electo, quien decidió incorporarlo al relato de su triunfo. Lo invitó a la ceremonia de posesión y le regaló el traje que vistió este viernes y lo presentó como el primer beneficiario de la denominada “Ruta Milagro”, un programa con el que prometió impulsar a pequeños empresarios y productores rurales.

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La posesión presidencial de este 7 de agosto ya era excepcional antes de comenzar. Por primera vez en la historia reciente de Colombia, el cambio de mando se realizó fuera de Bogotá y tuvo como sede principal a Cali. La jornada quedó dividida en dos escenarios: primero, la ceremonia solemne en la Universidad Santiago de Cali, donde se formalizó la investidura; después, el traslado al Cantón Militar Pichincha, donde De la Espriella pronunciará su primer discurso como presidente ante el país.