Temblor causó afectaciones en 13 vías de Quindío, Caldas, Valle y Risaralda: conozca los puntos

El Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene atención permanente en 13 puntos afectados de la red vial nacional que están bajo administración de la entidad, con trabajos concentrados en corredores de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.
Las afectaciones corresponden principalmente a deslizamientos traslacionales, caída de material vegetal y daños totales o parciales en las calzadas, ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4 ocurrido este lunes en Colombia. Mientras en algunos puntos ya se habilitó el paso, otros continúan bajo atención y monitoreo de las autoridades viales.
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