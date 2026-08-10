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Pilas, conductores: estas son las principales vías bloqueadas por derrumbes que produjo el sismo

Los departamentos más afectados son Caldas, Quindío, Tolima y Valle, según la Policía.

  • Un camión quedó atrapado por un derrumbe en uno de los tramos viales afectados. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Un camión quedó atrapado por un derrumbe en uno de los tramos viales afectados. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
  • En algunos de los tramos afectados ya hay maquinaria amarilla retirarlos los restos del derrumbe. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    En algunos de los tramos afectados ya hay maquinaria amarilla retirarlos los restos del derrumbe. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Los corredores viales de cuatro departamentos del país quedaron bloqueados por deslizamientos de tierra provocados por el sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, “se presentan múltiples afectaciones en corredores viales de los departamentos de Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Caldas, principalmente por deslizamientos de tierra y caída de árboles”.

En Tolima hay dos cierres totales; uno es en la vía Calarcá–Ibagué, en inmediaciones del kilómetro 54+800, en el sector Cajamarca, uno por deslizamiento de tierra, y el otro en la vía Manizales–Fresno, sector Alto de Letras.

En Valle del Cauca, “se presentan tres cierres totales: km 69+200 de la vía Buga–Buenaventura, vía Cali–Loboguerrero (km 52+300) y Buenaventura–Buga (km 50+55, salida a los túneles”, enfatizó la Policía.

La Institución señaló que, en Caldas, permanece cerrado totalmente el corredor Pereira–Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.

En algunos de los tramos afectados ya hay maquinaria amarilla retirarlos los restos del derrumbe. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
En algunos de los tramos afectados ya hay maquinaria amarilla retirarlos los restos del derrumbe. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.

Y en Quindío se reportaron cinco afectaciones, comenzando con cierres totales en la vía Montenegro–Quimbaya (km 5+700), en la entrada a Montenegro y en la vía Armenia–Alcalá.

También hay pasos restringidos a un carril en este último tramo (km 3+900), en inmediaciones de la entrada al sector Las Bailarinas; en el sector Santa Ana, y en el kilómetro 4+800 de la vía Montenegro–Quimbaya.

“Hacemos un llamado a los conductores para que no intenten atravesar los puntos de cierre y atiendan las indicaciones de las autoridades. Ante las condiciones generadas por el sismo, la prevención y la prudencia son fundamentales”, dijo el coronel Jair Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía.

Para estar al tanto de los cambios en las condiciones de las vías, los conductores pueden consultar las actualizaciones “a través de la cuenta oficial @transitopolicia en Instagram y X”, recalcó la Institución.

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