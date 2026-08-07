De la Espriella dio por terminadas las negociaciones con grupos armados y anunció megacárceles

El presidente Abelardo de la Espriella inauguró su mandato con un giro drástico en la política de seguridad del Estado colombiano. Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, anunció el fin de las negociaciones con los grupos armados ilegales, ordenó una ofensiva militar contra todas las estructuras criminales y confirmó que su gobierno impulsará la construcción de megacárceles para recluir a quienes representen la mayor amenaza para la seguridad nacional.
Durante su primer discurso como jefe de Estado, el mandatario aseguró que la etapa del diálogo con organizaciones narcoterroristas llegó a su fin y que el Estado adoptará una estrategia de confrontación directa. “La opción del diálogo está completamente agotada”, afirmó, al sostener que las organizaciones criminales han aprovechado durante años la debilidad institucional para fortalecerse.
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Como una de sus primeras decisiones, De la Espriella anunció que en las próximas horas expedirá un listado oficial de grupos narcoterroristas, con el propósito de otorgar a las Fuerzas Militares y de Policía nuevas herramientas para combatir a esas organizaciones.