¿Cárcel o libertad para Juan D. Palacio? Juez decide hoy la suerte del exdirector del Área Metropolitana

En la audiencia del martes pasado, el fiscal pidió la medida de aseguramiento contra Palacio consistente en detención en un centro de reclusión por considerar que hay bastante acervo probatorio sobre su participación en conductas ilícitas.

Dentro de este mismo proceso ya fueron judicializados previamente el exgerente y el exjefe de la organización de socorro Misael Cadavid y Elkin González, lo mismo que la funcionaria del Área, María Yaneth Rúa, quien fungía como la supervisora de los mencionados contratos.

Para ello se habrían valido de maniobras como direccionamiento de contratos que debieron hacerse mediante licitación pero se formalizaron mediante contratación directa, pero también habría habido sobrecostos en productos y servicios, lo mismo que la falsificación de 15 facturas y recibos de pago.

El caso por el que estas cuatro personas están dando explicaciones por estos días, tiene que ver con seis contratos entre el AMVA y los bomberos de Itagüí por un monto cercano a los $18.000 millones, en los cuales se habría presentado presuntas irregularidades que habrían llevado a que particulares se apropiaran de $2.481 millones, según la Fiscalía.

Palacio fue imputado la semana pasada por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos junto con Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, dos ex subalternas suyas, en una audiencia donde también le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado a Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del cuerpo de bomberos de Itagüí.

En manos del juez 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías está la suerte del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Jan David Palacio, quien esta tarde podría decidir la solicitud de medida intramural que hizo la Fiscalía la semana pasada.

Luego de que el fiscal presentó estos argumentos, el turno en la diligencia de este lunes, 2 de marzo es para el representante de las víctimas, quien dijo que reforzaría los argumentos y pruebas presentadas por el fiscal 40 anticorrupción que lleva este caso. Igualmente, se espera la contra argumentación de los abogados de la defensa.

Mientras tanto, para Roldán y Montoya, el representante del organismo acusador pidió medidas de aseguramiento menos severas, consistentes en la obligatoriedad de permanecer en el país y presentarse periódicamente ante una autoridad.

Pero además porque, en su concepto, representa riesgo para el curso de la investigación. Citó el antecedente de que antes de culminar su periodo en el Área, a finales de 2023, este nombró a 35 personas en cargos dentro de la entidad, las cuales permanecen allí y le podrían brindar información. Fuera de eso, también por los mismos días, dio la orden de formatear computadores que habrían tenido información clave: el suyo, el de su asistente y el de la Secretaria General del Área.

2:38 p.m. Comienza e la diligencia con la presentación de todas las partes intervinientes.

2:55: El abogado de las víctimas (Área Metropolitana), Majer Abushihab, anunció que adicionó ocho “elementos más” para reforzar la petición de prisión preventiva contra Palacio, los cuales les fueron enviados a todas las partes para su conocimiento.

3:15: Abushihab expone una línea de tiempo que en su concepto prueba la participación de los cuatro imputados de esta última tanda dentro de este proceso.

Así comienza el relato pormenorizado de los hechos, partiendo de 2012, cuando Palacio fue elegido Secretario del Concejo de Medellín, siendo Miguel Quintero concejal. Ahí mostró un video donde el concejal Óscar Hoyos menciona el vínculo de Palacio con el corporado Quintero y Palacio en su discurso, a su vez saludó muy especialmente a Miguel Quintero, lo mismo que a sus padres y a Daniel Quintero.

Años después y tras la posesión de Daniel Quintero como alcalde de la capital antioqueña, el 2 de enero de 2020, el nuevo mandatario local hace la siguiente declaración en un acto público: “Quiero presentarles a mi candidato, que presentaré esta semanas en la junta del Área Metropolitana, Juan David Palacio; será nuestro candidato par ser el director del Área Metropolitana de Medelín”, dijo.

Luego, el 7 de enero, en reunión ordinaria, Quintero, como presidente de la junta del Área, propuso a Palacio, quien finalmente fue escogido por unanimidad ese mismo día y se posesionó de inmediato

El abogado del Área citó las declaraciones de la testigo que está colaborando con la justicia mediante un principio de oportunidad así como el contenido del chat de “amigos” del que hacía parte esta con Miguel Quintero; el subdirector del AMVA, Álvaro Villada y Jorge Enrique Liévano, el ex gerente de Metroparques.

En este cruce de mensajes se nota como Miguel Quintero daba instrucciones acerca de la contratación en el área y menciona reuniones de coordinación con JP (Juan David Palacio).

Ahí está también la conversación del 4 de abril de 2020, referente a la urgencia de nombrar a alguien “de confianza” en el área ambiental, al punto de que Miguel Quintero llegó a sugerir que fuera el propio Villada. No obstante, este no aceptó.

El 9 de julio de 2020 Villada monta una foto en el chat de “amigos” abrazado con la señora Roldán y dice: “Lista” para significar que ya había sido contratada. El esposo de esta, según el abogado Abushichab es un amigo de los hermanos Quintero en la época de juventud en el barrio Tricentenario.

El 21 de julio se posesiona esta como subdirectora ambiental y el 21 de agosto de 2020, se suscribe el primero de los contratos con los bomberos.

A los tres días fue que se realizó la reunión que fue citada en la audiencia contra Yaneth Rúa, porque harbría instruido en ella a varios miembros del cuerpo de bomberos de Itagüí sobre cómo cobrar facturas en convenios interadministrativos generando ventaja económica para la entidad de socorro.

4:00 p.m.. El abogado Abushihab menciona que Roldán sale el 18 de abril de 2021 por “diferencias con el director (Palacio) y al día siguiente ingresa la señora Montoya, quien había sido pareja de Miguel Quintero en la infancia en el barrio Tricentenario. Esta habría sonado inicialmente como secretaria de Ambiente de Medellín pero finalmente no fue nombrada y Villada la recomendó para ser la nueva subdirectora ambiental del AMVA.

El 29 de septiembre de 2021 Palacio convocó a los diez alcaldes a sesión virtual de la Junta Metropolitana para aprobar apropiación de vigencias futuras Daniel Quintero, como presidente de la Junta, firma el Acuerdo Metropolitano. Uno de los rubros es la “implementación de acciones para mitigación del riesgo”, donde incluyeron casi $9000 millones para dos de los contratos con los bomberos.

4:06 p.m., Abushihab recuerda un audio donde aparece Misael Cadavid diciendo que David Luna sería su formula al Senado. También habla de que se sentaron con Daniel Quintero, quien se había comprometido a ayudar con unos “carguitos”. Posteriormente Cadavid asegura que el audio está “editado” pero no dice que sea falso. “Yo soy amigo de Daniel Quintero, yo soy amigo de Luis Pérez”, le acepta Cadavid al periodista que obtuvo el audio.

4:17 p.m. El abogado del Área llama la atención acerca de que en septiembre de 2021, Diana María Montoya suscribe un contrato por más de 5.900 millones para “reducción en la exposición del riesgo” en las comunidades del Valle de Aburrá, que en su consideración es bastante abstracto para “poder hacer lo que quisieran” y para poder ejecutar en la época preelectoral en la que Cadavid era candidato a la Cámara.

En noviembre 6 de 2021 se suscribe otro contrato por $4.597 millones, también en época preectoral, e igualmente firmado por Montoya pero ahora por los bomberos suscribe Elkin González.

Por ello el abogado sostiene que se infiere que hubo una articulación para cometer los presuntos delitos que fueron objeto de la imputación.

Aduce Abushihab que además de un valor por administración que se cobraba aparte, se buscaba una rentablidad que a vece sugería sobrecostos hasta de un 400% porque tocaba cubrir los “compromisos” con Miguel Quintero.