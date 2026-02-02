Radican queja contra Isabel Zuleta por exigir información sobre operativos contra la minería ilegal en Antioquia

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, radicó una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, a quien señala de una presunta extralimitación de funciones e incursión ilegítima del poder legislativo en asuntos de seguridad del Estado. Esto a raíz de una investigación publicada por la revista Semana, en la que se hicieron públicas una serie de peticiones de la parlamentaria para acceder a información de inteligencia sobre operativos contra la minería ilegal en el departamento.
En el documento, De Bedout solicitó la apertura inmediata de una indagación previa, así como la suspensión provisional de la congresista, al considerar que sus actuaciones habrían puesto en riesgo operaciones de la Fuerza Pública y la vida de uniformados que adelantan acciones contra la minería ilegal en Antioquia.
Le puede interesar: Chats revelarían presuntas presiones de la senadora Isabel Zuleta en decisiones relacionadas con la cárcel de Itagüí
Según el presidente del Concejo, la senadora habría exigido a la Policía Nacional información reservada, como coordenadas GPS, fuentes de inteligencia e identidades de los uniformados que participaron en operativos en zonas estratégicas del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, lo que —a su juicio— vulneraría la reserva legal y excedería los límites del control político.
“Solicitamos su suspensión provisional del cargo. Las presiones de la senadora provocaron la parálisis de operativos tácticos y la filtración de movimientos de la Fuerza Pública en zonas críticas como el Bajo Cauca. Ante el peligro inminente de nuevas filtraciones que favorezcan a estructuras criminales, se ha solicitado al Ministerio Público apartarla de su curul mientras avanza la investigación por violar la reserva legal y el orden público”, escribió De Bedout en su cuenta de X.