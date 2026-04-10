¿Cómo frenan después de ir a 40.000 km/h? Así es el desafiante regreso de los astronautas de Artemis 2 a la Tierra

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el también especialista de misión canadiense Jeremy Hansen regresan a la Tierra este viernes, después de completar cerca de diez días en el espacio en la expedición de Artemis II.
Estos astronautas lograron un récord al convertirse en los seres humanos que más lejos han estado del planeta, entre ellos una mujer y el primer afroamericano. Ellos amerizarán a bordo de la nave Orion en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, en California, y traerán consigo información relevante sobre la cara oculta de la Luna.
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Esta travesía ha sido rica en hitos y ha dado lugar a impresionantes y cautivantes imágenes. Sin embargo, hasta que los astronautas no estén de regreso en casa y a salvo, es demasiado pronto para hablar de éxito. Y es que la NASA ambiciona un primer alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.