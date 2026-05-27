Dólar abre a la baja este miércoles y se ubica en $3.653, ¿cómo se comportaría tras elecciones?

El dólar inició la jornada de este miércoles con una caída frente al peso colombiano, en medio de una semana marcada por la expectativa de los mercados ante la primera vuelta presidencial del próximo domingo 31 de mayo. La divisa abrió en $3.653,86, lo que representó un descenso de $9,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) anterior, ubicada en $3.667,06. Durante las primeras horas de negociación se realizaron 2.149 transacciones por un monto de US$1,269 millones. Además, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.613 y un máximo de $3.687,50, reflejando la volatilidad que ya empieza a sentirse en el mercado cambiario colombiano.

¿Por qué el peso colombiano se ha fortalecido?

De acuerdo con Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, el peso colombiano ha sido la moneda más apreciada de la región durante la última semana. “El peso colombiano experimentó la mayor apreciación de la semana, cayendo desde 3.794 hasta 3.681, su nivel más bajo en más de dos semanas, favorecido por el retorno del apetito por riesgo en emergentes y la moderación del dólar global”, explicó el directivo de la fintech latinoamericana. Le puede gustar: Dólar tocó su nivel más alto del año y cerró cerca de los $3.800 Sin embargo, Lama advirtió que el mercado también comenzó a incorporar el riesgo político asociado a las elecciones presidenciales de este domingo. “Con la votación a solo días de distancia, el mercado está comenzando a incorporar el riesgo electoral en la tasa de cambio, especialmente ante la incertidumbre sobre la dirección de política económica del próximo gobierno”, señaló.

¿Qué factores internacionales pueden mover el dólar?

Según el análisis de Global66, esta semana será clave por dos factores internacionales: la publicación del índice de inflación PCE subyacente de Estados Unidos y las negociaciones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El experto indicó que el mercado seguirá con atención el dato del PCE, debido a que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal de Estados Unidos y podría modificar las expectativas sobre futuras tasas de interés. Además, cualquier avance en las conversaciones entre Washington y Teherán podría alterar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y, con ello, el desempeño de las monedas emergentes como el peso colombiano.

¿Qué escenarios prevén los analistas para el dólar?

Rodrigo Lama explicó que existen dos escenarios principales para el comportamiento del dólar frente al peso colombiano durante los próximos días. En un escenario favorable para las monedas emergentes, el dato de inflación en Estados Unidos podría ubicarse en línea o por debajo de lo esperado, lo que reduciría la presión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Si a esto se suma una caída del petróleo por avances en las negociaciones con Irán, el dólar en Colombia podría mantenerse estos días en la zona de $3.600. Por el contrario, si la inflación estadounidense sorprende al alza y las tensiones energéticas continúan elevando el precio del petróleo, el dólar podría recuperar fuerza globalmente. “En un escenario adverso, la tasa de cambio podría rebotar hacia la zona de 3.750 en estos días”, agregó el ejecutivo.

¿Cómo impactarán las elecciones presidenciales al dólar?

Para Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y de Estrategia de Davivienda, el mercado financiero colombiano ya refleja nerviosismo ante el proceso electoral. “Antes de la primera vuelta estamos viendo una amplia volatilidad en los activos financieros colombianos, en las acciones, en los títulos de deuda y en el dólar igualmente”, afirmó el analista.

Cristancho sostuvo que parte del descenso reciente del dólar, desde niveles cercanos a $3.800 hasta la franja de $3.650, responde a expectativas positivas del mercado frente al resultado electoral. El economista explicó que los inversionistas están evaluando principalmente dos visiones económicas distintas. Una, enfocada en ajuste fiscal, fortalecimiento de las finanzas públicas y estímulo a la inversión en infraestructura y energía. Otra, percibida con mayores dudas frente a disciplina fiscal y atracción de capital privado.

¿Puede el dólar bajar a $3.400 o subir a $4.000?