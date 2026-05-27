Dólar abre a la baja este miércoles y se ubica en $3.653, ¿cómo se comportaría tras elecciones?

El dólar inició la jornada de este miércoles con una caída frente al peso colombiano, en medio de una semana marcada por la expectativa de los mercados ante la primera vuelta presidencial del próximo domingo 31 de mayo.
La divisa abrió en $3.653,86, lo que representó un descenso de $9,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) anterior, ubicada en $3.667,06. Durante las primeras horas de negociación se realizaron 2.149 transacciones por un monto de US$1,269 millones.
Además, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.613 y un máximo de $3.687,50, reflejando la volatilidad que ya empieza a sentirse en el mercado cambiario colombiano.