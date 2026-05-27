CNE recibe dos denuncias contra campaña de Iván Cepeda por eventos masivos

La campaña del candidato presidencial Iván Cepeda recibió dos denuncias en el CNE por los eventos masivos realizados en la Costa Caribe esta semana.
Cabe recordar que desde el domingo rige la prohibición para hacer campaña en el espacio público, aunque desde la campaña podrían argumentar que se trata de reuniones privadas de coordinación política.
Fuentes enteradas dijeron a este diario que, en este caso, poco o nada tiene por hacer el CNE, porque las vedas se derivan de un decreto de orden público del Gobierno Nacional. Puede que hayan llegado, pero eso se le trasladará a los alcaldes correspondientes, que son los encargados de hacer cumplir este decreto.
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Este es el decreto 0188 de 2026, que restringe la realización de este tipo de actividades desde una semana antes de la primera vuelta presidencial.