Así actúa el frente Seis de Diciembre, la célula del ELN tras el atentado a base militar de La Guajira

Las Fuerzas Militares señalaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el responsable del atentado terrorista contra el batallón de infantería mecanizada Cartagena, ubicado en La Guajira, y apuntaron específicamente a una de sus células terroristas: el autodenominado frente Seis de Diciembre.

Así lo informó este miércoles el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, tras condenar los hechos y recordar que en el ataque hubo 12 uniformados heridos.

El crimen sucedió en la madrugada, cuando los terroristas estacionaron una volqueta en cercanías a la base militar de Riohacha, con rampas acondicionadas para disparar cilindros-bomba.

Tres de ellos cayeron y explotaron en la guarnición, provocando destrozos en algunas edificaciones. La conflagración también afectó las fachadas de las casas vecinas.

De acuerdo con información consignada en los medios de propaganda del ELN, el frente Seis de Diciembre se formó en 1986, cuando algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico empezaron su vida clandestina realizando tareas de sabotaje con bombas molotov.