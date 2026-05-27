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MinSalud pierde tutela ante el Tribunal de Bogotá y no podrá acceder a la necropsia de Kevin Acosta

La tutela fue presentada por Rodolfo Enrique Salas, secretario general del Ministerio. Sin embargo, el tribunal consideró que no tenía derecho a acceder al documento del Instituto de Medicina Legal.

  • Tribunal de Bogotá niega tutela y Medicina Legal no entregará necropsia de Kevin Acosta al MinSalud. Foto: Julio César Herrera / redes sociales
    Tribunal de Bogotá niega tutela y Medicina Legal no entregará necropsia de Kevin Acosta al MinSalud. Foto: Julio César Herrera / redes sociales
Colprensa
hace 2 horas
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El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de un juez de Bogotá de negar una tutela presentada por el Ministerio de Salud para que se le permitiera obtener la necropsia del niño Kevin Acosta, quien murió en febrero pasado por no recibir a tiempo el medicamento contra la hemofilia que padecía.

El tribunal consideró que el Ministerio no tenía derecho a acceder al documento del Instituto de Medicina Legal, pues este tiene carácter de reservado y la entidad no logró demostrar que hubiera una razón de peso para desconocer esa reserva.

Entérese: Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta

La tutela fue presentada por Rodolfo Enrique Salas, secretario general del Ministerio, luego de que se desató una controversia porque el presidente, Gustavo Petro, aseguró, en un consejo de ministros, que la familia de Kevin había tenido responsabilidad en la muerte del menor por dejarlo montar en bicicleta.

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Kevin tuvo una caída en su bicicleta y sufrió unas heridas que se fueron agravando paulatinamente por la hemofilia que padecía y que llevaba dos meses sin tratar porque la Nueva EPS, a la cual estaba afiliado, no le había suministrado los medicamentos que requería.

Miembros de asociaciones médicas y en especial la Liga Colombiana de Hemofílicos rechazó las palabras del mandatario, porque un paciente de esta enfermedad bien medicado puede continuar teniendo una vida absolutamente normal.

“La entidad accionada no guardó silencio frente a lo pretendido, sino que expresó las razones por las cuales estimó que no se encontraba facultada para entregar directamente la información solicitada, al tiempo que puso de presente el traslado por competencia efectuado a la autoridad que consideró llamada a pronunciarse sobre el acceso a dichos documentos”, manifestó el tribunal.

Siga leyendo: Procuraduría investiga a Nueva EPS por muerte de joven que esperaba su medicamento para la leucemia

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