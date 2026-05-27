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Enfrentamiento entre disidentes de Farc habría dejado decenas de muertos en Guaviare; autoridades tratan de confirmar

El hecho se registró en la zona rural de San José del Guaviare, donde hay comunidades confinadas.

  • Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”) y Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) fueron socios hasta 2023; después, enemigos a muerte. FOTO: AFP.
    Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”) y Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) fueron socios hasta 2023; después, enemigos a muerte. FOTO: AFP.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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Un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc que comandan Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”) y Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) habría terminado en una matanza cuya cifra preliminar de muertos ronda los 50.

Así lo confirmaron fuentes militares a EL COLOMBIANO, tras recibir informes ciudadanos de una serie de combates que comenzaron en la noche del pasado lunes 25 de mayo en la vereda La Siberia del municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare.

Los datos recogidos por la Inteligencia Militar apuntan a que en el choque participaron delincuentes del frente Isaías Carvajal, adscrito al bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el comando de “Calarcá”.

Y en el bando contrario hubo integrantes de los frentes 39 y 44 del Estado Mayor Central (EMC), la facción regentada por “Iván Mordisco”.

La contienda se presentó, además, en proximidades a una escuela rural, de acuerdo con la información preliminar que ha llegado tanto al Ejército como a la Defensoría del Pueblo. De momento no han llegado las tropas al sitio para verificar en el terreno lo que está ocurriendo.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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