x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La Nasa confirma 6.000 exoplanetas y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de vida en el universo

La NASA acaba de confirmar el descubrimiento de 6.000 exoplanetas, un hito que redefine la búsqueda de vida en el universo y acelera la respuesta a una de las preguntas más grandes de la humanidad: ¿estamos solos? Este hallazgo no solo es un récord, sino que abre la puerta a un futuro donde la vida más allá de la Tierra es una posibilidad cada vez más real. Siga leyendo y descubra por qué este anuncio es un antes y un después para la astronomía.

  • Los científicos han descubierto miles de exoplanetas (planetas fuera de nuestro sistema solar) en toda la galaxia. La mayoría solo se pueden estudiar indirectamente, pero los científicos saben que varían enormemente, como se muestra en esta representación artística, desde pequeños mundos rocosos y gigantes gaseosos hasta planetas ricos en agua y planetas tan calientes como estrellas. FOTO cortesía Centro de vuelo espacial Goddard de la Nasa
    Los científicos han descubierto miles de exoplanetas (planetas fuera de nuestro sistema solar) en toda la galaxia. La mayoría solo se pueden estudiar indirectamente, pero los científicos saben que varían enormemente, como se muestra en esta representación artística, desde pequeños mundos rocosos y gigantes gaseosos hasta planetas ricos en agua y planetas tan calientes como estrellas. FOTO cortesía Centro de vuelo espacial Goddard de la Nasa
  • Numerosos telescopios contribuyen a la búsqueda y el estudio de exoplanetas, incluyendo algunos en el espacio (conceptos artísticos mostrados aquí) y en la Tierra. Organizaciones de todo el mundo, como la ESA (Agencia Espacial Europea), la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia), realizan esta labor. FOTO cortesía Nasa y JPL-Caltech
    Numerosos telescopios contribuyen a la búsqueda y el estudio de exoplanetas, incluyendo algunos en el espacio (conceptos artísticos mostrados aquí) y en la Tierra. Organizaciones de todo el mundo, como la ESA (Agencia Espacial Europea), la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia), realizan esta labor. FOTO cortesía Nasa y JPL-Caltech
Nátaly Londoño Laura
Nátaly Londoño Laura

Tendencias

18 de septiembre de 2025
bookmark

Detectar mundos más allá del sistema solar dejó de ser un ejercicio de ciencia ficción para convertirse en uno de los grandes logros de la astronomía moderna. Así lo confirmó la Nasa con el anuncio de que ya son 6.000 los exoplanetas detectados oficialmente en el universo, tres décadas después del hallazgo del primero alrededor de una estrella como el Sol. La cifra, que no corresponde a un planeta específico sino al recuento acumulado, refleja un ritmo de descubrimientos que no deja de acelerarse y que abre nuevas rutas para responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿estamos solos?

Lea también: TOI-2109b: científicos colombianos captan por primera vez un planeta cayendo hacia su estrella

El Instituto de Ciencia de Exoplanetas (NExScI), con sede en el Caltech de Pasadena, es la entidad que lleva este registro en nombre de la Nasa. A la fecha, además de los 6.000 confirmados, existen más de 8.000 candidatos en lista de espera. Cada detección pasa por un riguroso proceso de validación antes de incorporarse al conteo oficial, y lo cierto es que no todas logran superar esa prueba. “Este hito representa décadas de exploración cósmica impulsada por los telescopios espaciales de la Nasa, una exploración que ha transformado por completo la forma en que la humanidad observa el cielo nocturno”, afirmó Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la agencia, en Washington.

El camino recorrido no ha sido menor. El primer exoplaneta fue identificado en 1995, y en apenas tres décadas los astrónomos lograron multiplicar el número de mundos conocidos fuera del sistema solar hasta el punto de tener una muestra suficiente para comenzar comparaciones. De allí han surgido datos reveladores: mientras en nuestro vecindario la proporción entre planetas rocosos y gigantes gaseosos es equilibrada, en el universo parecen dominar los primeros. Pero también hay sistemas que desafían toda lógica previa.

Entre los 6.000 confirmados existen planetas más grandes que Júpiter que giran más cerca de su estrella que Mercurio del Sol, planetas que orbitan estrellas dobles o incluso ninguna, mundos cubiertos de lava, otros con densidad similar al poliestireno y algunos con nubes de piedras preciosas. Cada caso amplía la imaginación y, sobre todo, la comprensión de los procesos que llevan a la formación planetaria.

Dawn Gelino, directora del Programa de Exploración de Exoplanetas de la Nasa, lo explica con claridad: “Cada uno de los diferentes tipos de planetas que descubrimos nos proporciona información sobre las condiciones bajo las cuales se forman los planetas y, en última instancia, sobre cuán comunes podrían ser los planetas como la Tierra y dónde deberíamos buscarlos”. Es decir, detrás de cada cifra hay un esfuerzo por descubrir patrones, por entender la rareza o la frecuencia de los mundos habitables y por acercarse, aunque sea un poco más, a la posibilidad de encontrar vida.

Numerosos telescopios contribuyen a la búsqueda y el estudio de exoplanetas, incluyendo algunos en el espacio (conceptos artísticos mostrados aquí) y en la Tierra. Organizaciones de todo el mundo, como la ESA (Agencia Espacial Europea), la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia), realizan esta labor. FOTO cortesía Nasa y JPL-Caltech
Numerosos telescopios contribuyen a la búsqueda y el estudio de exoplanetas, incluyendo algunos en el espacio (conceptos artísticos mostrados aquí) y en la Tierra. Organizaciones de todo el mundo, como la ESA (Agencia Espacial Europea), la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y la NSF (Fundación Nacional para la Ciencia), realizan esta labor. FOTO cortesía Nasa y JPL-Caltech

El avance ha sido posible gracias a técnicas diversas, principalmente indirectas, como el método de tránsito, que consiste en observar la disminución momentánea de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Menos de un centenar de exoplanetas han sido fotografiados directamente. El resto se confirma con observaciones complementarias que requieren tiempo y colaboración internacional.

Aurora Kesseli, subdirectora científica del Archivo de Exoplanetas de la Nasa, lo resume así: “Realmente necesitamos que toda la comunidad colabore si queremos maximizar nuestra inversión en estas misiones que están generando candidatos a exoplanetas”.

El futuro inmediato de esta exploración estará marcado por dos grandes proyectos de la Nasa: el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman y el Observatorio de Mundos Habitables. El primero probará nuevas tecnologías para bloquear la luz de las estrellas y permitir la observación directa de planetas lejanos, mientras que el segundo se concibe como la gran apuesta para identificar y estudiar atmósferas de planetas parecidos a la Tierra en busca de biofirmas, es decir, huellas químicas que podrían indicar la existencia de vida.

Por último, cabe mencionar que la magnitud del hallazgo de los 6.000 exoplanetas significa que la astronomía ya no se limita a estudiar las estrellas como puntos luminosos en el firmamento, sino que logra reconocer la diversidad de mundos que orbitan alrededor de ellas. Y que, quizás, la respuesta a la pregunta sobre nuestra soledad cósmica ya no está tan lejana.

Entérese de más: Descubrimiento doble de exoplanetas, ¿qué lo hace especial?

¿Qué es un exoplaneta y por qué se buscan?
Un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella diferente a nuestro Sol. Los astrónomos los buscan para comprender cómo se forman los sistemas planetarios y, sobre todo, para encontrar mundos potencialmente habitables.
¿Cómo se descubren los exoplanetas?
La mayoría se descubren con el método de tránsito, observando la atenuación de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Otras técnicas incluyen la velocidad radial y la microlente gravitacional.
¿La NASA ya encontró vida en alguno de estos 6.000 exoplanetas?
No. Por ahora, el descubrimiento confirma la existencia de estos mundos. El siguiente paso, con misiones como el Observatorio de Mundos Habitables, será buscar “biofirmas” o rastros químicos que puedan indicar la existencia de vida.

Temas recomendados

Ciencia
Astronomía
Exploración espacial
Nasa
Sistema Solar
Descubrimientos científicos
Tierra
Telescopio
Sol
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida