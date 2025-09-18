La Nasa confirma 6.000 exoplanetas y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de vida en el universo

Detectar mundos más allá del sistema solar dejó de ser un ejercicio de ciencia ficción para convertirse en uno de los grandes logros de la astronomía moderna. Así lo confirmó la Nasa con el anuncio de que ya son 6.000 los exoplanetas detectados oficialmente en el universo, tres décadas después del hallazgo del primero alrededor de una estrella como el Sol. La cifra, que no corresponde a un planeta específico sino al recuento acumulado, refleja un ritmo de descubrimientos que no deja de acelerarse y que abre nuevas rutas para responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿estamos solos?
El Instituto de Ciencia de Exoplanetas (NExScI), con sede en el Caltech de Pasadena, es la entidad que lleva este registro en nombre de la Nasa. A la fecha, además de los 6.000 confirmados, existen más de 8.000 candidatos en lista de espera. Cada detección pasa por un riguroso proceso de validación antes de incorporarse al conteo oficial, y lo cierto es que no todas logran superar esa prueba. “Este hito representa décadas de exploración cósmica impulsada por los telescopios espaciales de la Nasa, una exploración que ha transformado por completo la forma en que la humanidad observa el cielo nocturno”, afirmó Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la agencia, en Washington.