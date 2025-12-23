x

Lula firma indulto navideño para presos vulnerables, pero excluye a “golpistas”

Entre las personas que obtuvieron este perdón se encuentran mujeres embarazadas, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades graves o terminales.

    Se perderían de este beneficio “líderes de organizaciones criminales o quienes hayan cometido crímenes graves como tortura, terrorismo, racismo y lavado de activos. Foto: AFP
El Colombiano
23 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concedió este lunes el indulto navideño a personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad, pero excluyó del beneficio a los condenados por delitos contra el Estado Democrático de Derecho, entre ellos los responsables de los hechos del 8 de enero de 2023.

La medida fue adoptada mediante un decreto publicado de manera extraordinaria en el Diario Oficial y en ella se dictamina que las personas que se encuentran amparadas por este indulto están: mujeres embarazadas, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades graves o terminales como cáncer o VIH.

Le puede interesar: Lula califica de “matanza” y cuestionó la operación policial en Río de Janeiro que dejó 122 muertos

No obstante, este perdón presidencial excluye determinantemente a los responsables de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando se intentó desconocer el resultado electoral pocos días después del inicio del tercer mandato de Lula.

Además, tampoco cobija a líderes de organizaciones criminales ni a quienes hayan cometido crímenes graves como tortura, terrorismo, racismo, lavado de activos, ocultamiento de bienes o delitos sexuales.

¿A quiénes favorece?

Este indulto beneficiará, en cambio, a mujeres gestantes de embarazos catalogados como de alto riesgo y a madres o abuelas condenadas por delitos sin grave amenaza, siempre y cuando se acrediten ser fundamentales para el cuidado de menores de hasta 12 años.

Asimismo, se aplicará a personas con trastorno del espectro autista severo, presos parapléjicos, tetrapléjicos o ciegos, y a mayores de 60 años que hayan cumplido parte de su condena.

Al beneficio también podrán acceder quienes hayan sido condenados por delitos sin violencia o grave amenaza y hayan cumplido, al 25 de diciembre de 2024, al menos una quinta parte de la pena si no son reincidentes.

Además: Así es el controvertido plan de 28 puntos que Trump presentó para poner fin a la guerra en Ucrania

Nuevas restricciones

Por otro lado, este año, el decreto introdujo nuevas restricciones, al excluir a los condenados por abuso de autoridad y delitos contra la administración pública, así como las penas accesorias, como las multas.

Este indulto de Navidad en Brasil se trata de una tradición prevista en su Constitución y se concede anualmente bajo criterios definidos por el presidente mediante decreto.

Las reglas aplicadas este año fueron elaboradas por el Consejo Nacional de Política Criminal y avaladas por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

Es importante recordar que el delito contra la administración pública que no se cobijan en este indulto, fue por el que, a inicios de septiembre de este año, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, que ocurrió tras su derrota en las elecciones del 2022.

Lea también: Trump volvió a arremeter contra Petro tras lanzarle contundente advertencia: “No es amigo de EE. UU. Es un tipo malo”

Utilidad para la vida