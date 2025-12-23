Lula firma indulto navideño para presos vulnerables, pero excluye a “golpistas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concedió este lunes el indulto navideño a personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad, pero excluyó del beneficio a los condenados por delitos contra el Estado Democrático de Derecho, entre ellos los responsables de los hechos del 8 de enero de 2023.

La medida fue adoptada mediante un decreto publicado de manera extraordinaria en el Diario Oficial y en ella se dictamina que las personas que se encuentran amparadas por este indulto están: mujeres embarazadas, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades graves o terminales como cáncer o VIH.



No obstante, este perdón presidencial excluye determinantemente a los responsables de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando se intentó desconocer el resultado electoral pocos días después del inicio del tercer mandato de Lula.

Además, tampoco cobija a líderes de organizaciones criminales ni a quienes hayan cometido crímenes graves como tortura, terrorismo, racismo, lavado de activos, ocultamiento de bienes o delitos sexuales.