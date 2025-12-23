x

En Medellín se registró el primer caso de influenza A(H3N2) reportado en Colombia: esto es lo que se sabe

Se trata de una persona que estuvo en un crucero en Miami. Conozca los síntomas reportados, la efectividad de la vacuna actual y por qué las autoridades piden calma pese a la alerta epidemiológica.

  A pesar del primer caso positivo, el INS envió parte de tranquilidad y desestimó riesgos epidémicos por ahora. FOTO: EUROPA PRESS
    A pesar del primer caso positivo, el INS envió parte de tranquilidad y desestimó riesgos epidémicos por ahora. FOTO: EUROPA PRESS
El Colombiano
El Colombiano
23 de diciembre de 2025
Este martes 23 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso positivo de influenza A(H3N2) en Colombia, que fue identificado en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez comunicó que el INS corroboró este primer caso. “Fue reportado oportunamente por la Secretaría de Salud del Distrito siguiendo todos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional. Se trata de un niño de 2 años residente en Medellín, con antecedente de contagio en un viaje internacional en el mes de octubre, que presentó síntomas leves, sin complicaciones y no requirió hospitalización. Hoy está completamente recuperado”, señaló el alcalde.

Frente a este mismo caso, el INS amplió que se trató de una persona que realizó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami. “La identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS mediante prueba molecular (FilmArrayrespiratorio)”.

Hasta el momento, la entidad señaló que no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país. Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes.

“Reiteramos un llamado clave a la ciudadanía: la vacunación contra la influenza salva vidas. La vacuna de 2025 incluye la cepa A(H3N2). Está disponible en todos los puntos de vacunación, es segura y salva vidas”.

Según el mandatario, no hay evidencia de mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni en Colombia ni en otros países donde ha circulado recientemente.

Gutiérrez también manifestó que en Medellín “los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable e incluso con disminuciones en consultas, hospitalizaciones y muertes. Nuestra ciudad está preparada con vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta”.

¿Qué medidas de prevención deben tomar los viajeros internacionales?

Se recomienda vacunarse al menos dos semanas antes del viaje, usar tapabocas en aeropuertos o sitios concurridos si tiene síntomas, y lavarse las manos frecuentemente. El caso detectado en un crucero de Miami resalta la importancia de la prevención en trayectos internacionales.



Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿La vacuna actual protege contra la influenza A(H3N2)?
Sí. El Instituto Nacional de Salud confirmó que la vacuna de influenza de 2025 incluye la cepa A(H3N2). Es la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a este subclado del virus detectado en Medellín.
¿Es más peligrosa la variante A(H3N2) que la gripe común?
Hasta el momento, no hay evidencia científica en Colombia ni a nivel internacional que sugiera una mayor gravedad clínica o letalidad. Los indicadores de infecciones respiratorias en Medellín se mantienen estables e incluso muestran disminuciones en hospitalizaciones recientes.
¿Cuáles son los síntomas principales de la influenza A(H3N2)?
Los síntomas son similares a una gripe fuerte: fiebre alta, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores musculares y fatiga. En el caso detectado en Medellín, el paciente presentó síntomas leves, pero se recomienda vigilancia si hay dificultad para respirar.
¿Qué diferencia hay entre la influenza A(H3N1) y la A(H3N2)?
Ambas son variantes de la Influenza A, pero la H3N2 suele asociarse con temporadas de gripe más intensas y una mayor capacidad de mutación. Por ello, la vigilancia genómica en Medellín es clave para rastrear si el virus comienza a circular localmente.

Temas recomendados

Investigación
Virus
Enfermedad
Historia
Médicos
Hospitales
Influenza
Medellín
Federico Gutiérrez
