En Medellín se registró el primer caso de influenza A(H3N2) reportado en Colombia: esto es lo que se sabe

Este martes 23 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso positivo de influenza A(H3N2) en Colombia, que fue identificado en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez comunicó que el INS corroboró este primer caso. “Fue reportado oportunamente por la Secretaría de Salud del Distrito siguiendo todos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional. Se trata de un niño de 2 años residente en Medellín, con antecedente de contagio en un viaje internacional en el mes de octubre, que presentó síntomas leves, sin complicaciones y no requirió hospitalización. Hoy está completamente recuperado”, señaló el alcalde.

Frente a este mismo caso, el INS amplió que se trató de una persona que realizó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami. “La identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS mediante prueba molecular (FilmArrayrespiratorio)”.